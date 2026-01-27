Francia aprueba la ley que prohíbe las redes sociales a menores de 15 años

Un niño de 12 años juega con su celular ante una escuela en Barcelona, España, el lunes 17 de junio de 2024. Foto: ap

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 130 votos a favor y 21 en contra, la Asamblea Nacional Francesa aprobó este lunes un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años.

La medida fue ratificada tras un largo debate parlamentario que se extendió hasta después de la medianoche, en la que los diputados franceses pusieron sobre la mesa la protección de la salud mental de los adolescentes y el combate contra el ciberacoso.

El proyecto de ley establece que las plataformas digitales deberán implementar sistemas de verificación de edad para evitar que los menores puedan acceder a ellas, además de que se vetará el uso de celulares en las escuelas, lo cual ya había sido decretado en 2018 por el gobierno francés.

Fue el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dio a conocer la decisión tomada en la Cámara baja del parlamento francés a través de una publicación en su cuenta de X en la que argumentó sobre los motivos:

“Prohibir las redes sociales para los menores de 15 años: esto es lo que recomiendan los científicos, y esto es lo que el pueblo francés está pidiendo abrumadoramente”, afirmó Macron tras la votación.

“Porque el cerebro de nuestros hijos no está a la venta. Ni en plataformas estadounidenses ni en cadenas chinas. Porque sus sueños no pueden ser dictados por algoritmos”

Ahora la iniciativa pasará a manos del Senado, quienes también deberán aprobarla para que oficialmente pueda entrar en vigor en el próximo ciclo escolar, es decir, a partir del 1 de septiembre.

Esto enmarcaría a Francia como el primer país europeo en aplicar esta medida y el segundo a nivel mundial, después de Australia que lo implementó en diciembre pasado en menores de 16 años.

“Prometía incentivar la creatividad y la alegría, y ha sucedido todo lo contrario”, afirmó Miller durante la jornada parlamentaria.

Sin embargo, algunos de los diputados que desaprobaron la iniciativa denunciaron que se trata de un “paternalismo digital” y una solución “simplista”, pues no ayudaría a combatir realmente la problemática.

Cifras sobre la repercusión de las redes sociales en adolescentes

De acuerdo con un informe publicado en abril de 2024 por la Commission d’experts sur l’impact de l’exposition des jeunes aux écrans, el acceso a redes sociales antes de los 15 años representa el aumento de síntomas de ansiedad, depresión y trastornos del sueño.

Uno de cada dos adolescentes pasa de dos a cinco horas al día frente a una pantalla de un dispositivo móvil, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Francia.

En contraste, entre 2017 y 2023 se registró un aumento en las hospitalizaciones por intentos de suicidio en adolescentes de 10 a 14 años, conforme al propio organismo.

El gobierno francés ya había aprobado una ley que prohíbe el uso de teléfonos en todas las escuelas primarias y secundarias.

El proyecto de ley francés ha sido diseñado para cumplir con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que impone un conjunto de requisitos estrictos diseñados para mantener a los usuarios de internet seguros en línea. En noviembre, los legisladores europeos pidieron acciones a nivel de la UE para proteger a los menores en línea, incluyendo una edad mínima de 16 años en todo el bloque y prohibiciones a las prácticas más dañinas.

Según el organismo de salud de Francia, uno de cada dos adolescentes pasa entre dos y cinco horas al día en un smartphone. En un informe publicado en diciembre, se indicó que alrededor del 90% de los niños de entre 12 y 17 años usan celulares a diario para acceder a internet, y un 58% de ellos utiliza sus dispositivos para redes sociales.

El informe destacó una serie de efectos perjudiciales derivados del uso de redes sociales, incluyendo la reducción de la autoestima y una mayor exposición a contenido asociado con comportamientos de riesgo como autolesiones, consumo de drogas y suicidio. Varias familias en Francia han demandado a TikTok por suicidios de adolescentes que, según dicen, están vinculados a contenido dañino.

La prohibición francesa no cubrirá enciclopedias en línea, directorios educativos o científicos, ni plataformas para el desarrollo y compartición de software de código abierto.

En Australia, las empresas de redes sociales han revocado el acceso a unos 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a niños desde que el país prohibió el uso de las plataformas por parte de menores de 16 años, dijeron funcionarios. La ley provocó intensos debates en Australia sobre el uso de la tecnología, la privacidad, la seguridad infantil y la salud mental, y ha llevado a otros países a considerar medidas similares.