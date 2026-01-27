Proyectan mensaje de protesta contra ICE en un centro de detención de Los Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Activistas proyectaron este 26 de enero, un mensaje de protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en el centro de detención Twin Towers en Los Ángeles, California.

El manifiesto audiovisual se realizó a escasos días del asesinato de un hombre en Minneapolis a manos de agentes del ICE. Este hecho aumentó la fuerte indignación frente a la política migratoria que, en las últimas semanas, ha desencadenado una ola de violencia letal en Estados Unidos.

En medio de las crecientes denuncias por las operaciones del ICE y la extensión de la fuerza federal desde Minneapolis hasta Los Ángeles, un grupo de activistas proyectó una animación crítica en el edificio del centro de detención.

En la imagen se observa a un agente disparando hacia el suelo, donde aparecen frases como “nuestros hijos”, “nuestro amor”, “nuestros hermanos y hermanas”, “nuestra seguridad”, “nuestra humanidad” y “nuestra democracia”.

Minneapolis y los operativos mortales

La proyección, que se viralizó en redes, es una respuesta al reciente asesinato de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero estadunidense, de 37 años, que fue abatido por agentes federales de inmigración en las calles de Minneapolis, el pasado sábado 24 de enero.

Pretti, quien trabajaba en el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés), salió de su casa esa mañana y terminó en una brutal escena de violencia estatal.

Versiones oficiales de la administración del presidente Donald Trump y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señalaron que, durante un operativo migratorio específico, Pretti intervino portando un arma, por lo que representaba un peligro.

Sin embargo, múltiples vídeos captados por testigos muestran al hombre con un teléfono en la mano, tratando de ayudar a una mujer que estaba siendo rociada con gas pimienta por los agentes, y que no representó una amenaza, como señalaron las autoridades.

Testimonios de vecinos y manifestantes coincidieron en que Pretti no estaba cometiendo ningún delito, sino que solo reaccionó espontáneamente ante un abuso de autoridad.

“Se preocupaba profundamente por las personas y estaba muy molesto con lo que sucedía en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE, al igual que lo están millones de personas”, dijo Michael Pretti, el padre de Alex.

El tiroteo donde falleció Pretti, ocurrió en un contexto de creciente tensión en Minneapolis por el aumento de redadas migratorias, lo que ha provocado fuertes protestas en diversas ciudades estadunidenses.

Multitudes marchan con carteles que exigen “ICE fuera” y “Justicia para Alex Pretti”, mientras locales comerciales se han unido a la protesta ofreciendo café y refugio a manifestantes que se alzan con consignas contra lo que muchos califican de “represión federal”.

Además, el asesinato del enfermero ocurrió semanas después de otra muerte a manos de agentes federales en Minnesota, cuando Renee Good, de 37 años, también fue abatida en un operativo el 7 enero.

Organizaciones independientes han documentado que en 2025 murieron al menos 32 personas bajo custodia del ICE, el mayor número en décadas, y que la tendencia se extiende a otras zonas de detención y operativos en todo el país.