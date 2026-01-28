Desaparece avión de aerolínea estatal Satena de Colombia con más de 10 personas a bordo

MADRID (EUROPA PRESS) - Un avión de la aerolínea estatal de Colombia, Satena, desapareció este miércoles en la región Norte de Santander, con más de una decena de personas a bordo, según confirmó el Gobierno colombiano.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil está recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, indicó que el avión cubre la ruta Cúcuta-Ocaña e iba con trece pasajeros y dos tripulantes. "Se activaron los protocolos correspondientes", agregó la titular de la cartera ministerial.

El avión despegó a las 11:40 horas (hora local) y tenía programado su aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12:05 horas (hora local), pero el contacto se perdió minutos antes de su llegada, según informó la emisora Blu Radio.

La aerolínea emitió un comunicado en el que informó que la aeronave tuvo su último contacto con control aéreos a las 11:58 horas.

“Desde SATENA se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”.