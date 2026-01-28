Dos agentes federales dispararon en tiroteo que mató a Alex Pretti, según reporte al Congreso

Manifestantes sostienen pancartas con mensajes contra el ICE y con peticiones de justicia para Alex Pretti, asesinado por agentes federales, durante una protesta contra la aplicación de la ley federal de inmigración en la Plaza del Tribunal Federal el martes 27 de enero de 2026 en Minneapolis. Foto: AP Foto/Adam Gray

MINNEAPOLIS, Minnesota, EU (AP) — Dos agentes federales dispararon durante el tiroteo que resultó en la muerte del enfermero de cuidados intensivos (UCI) Alex Pretti, el fin de semana en Minneapolis, informó un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) al Congreso en un reporte enviado el martes 27 de enero.

Los agentes intentaron detener a Pretti y él se resistió, lo que llevó a un forcejeo, según un documento remitido al Congreso y obtenido por The Associated Press. Durante el forcejeo, un agente de la Patrulla Fronteriza gritó: "¡Tiene un arma!" varias veces, dijo el funcionario.

En videos filmados por transeúntes se observa a Pretti con un teléfono en sus manos y, aunque tenía permiso de portar armas, no se le observa en las imágenes.

Un agente de la Patrulla Fronteriza y un agente de la CBP dispararon sus pistolas Glock, según el documento.

Investigadores de la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP realizaron el análisis basado en una revisión de las grabaciones de cámaras corporales y documentación de la agencia, según el aviso. La ley requiere que la agencia informe a los comités del Congreso relevantes sobre muertes bajo custodia de CBP en un plazo de 72 horas.

En otro incidente, un hombre fue arrestado después de rociar un líquido desconocido a la representante estadunidense Ilhan Omar mientras hablaba en una reunión en Minneapolis. La demócrata acababa de pedir la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuando fue rociada.

Trump dice "vamos a desescalar un poco"

Los acontecimientos ocurrieron al día siguiente de que el presidente Donald Trump ordenara al zar de la frontera Tom Homan que tomara el control de las redadas migratorias de su gobierno en Minnesota tras la muerte de Pretti, que fue el segundo tiroteo fatal este mes de una persona a manos de agentes de inmigración.

Al enviar a Homan a Minnesota "vamos a desescalar un poco", dijo Trump durante una entrevista en el "Will Cain Show" de Fox News. Eso es significativo ya que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuando se le preguntó repetidamente el lunes sobre el envío de Homan a Minnesota, se negó a decir que hacerlo era un esfuerzo por calmar la situación.

"Tom, por duro que sea, se lleva bien" con gobernadores y alcaldes, incluso en áreas demócratas, agregó el presidente.

Al salir de la Casa Blanca el martes, se le preguntó al presidente si la muerte de Pretti estaba justificada. Respondió diciendo que se estaba llevando a cabo una "gran investigación". En las horas posteriores a la muerte de Pretti, algunos funcionarios del gobierno buscaron culpar del tiroteo al enfermero de la UCI de 37 años.

Stephen Miller, subjefe de personal de Trump que inicialmente llamó a Pretti "un asesino", emitió un comunicado sugiriendo que los oficiales de CBP en Minneapolis "pueden no haber seguido" el protocolo. Dijo que las declaraciones iniciales del Departamento de Seguridad Nacional sobre lo que ocurrió el sábado se basaron en informes de CBP en el terreno.

Ecuador presenta una protesta ante la embajada de Estados Unidos

Un video del intento de entrada al consulado ecuatoriano publicado en redes sociales muestra a un empleado corriendo hacia la puerta para impedir el paso a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas , diciéndoles: "Este es el consulado ecuatoriano. No se les permite entrar". Se puede escuchar a un agente de ICE que amenaza con "agarrar" al empleado si tocaba al agente, para luego irse.

La ley internacional generalmente prohíbe a las autoridades policiales ingresar a consulados o embajadas extranjeras sin permiso, aunque a veces se puede asumir que el permiso se concede para emergencias que amenazan la vida, como incendios.

"De manera inmediata, los funcionarios del consulado impidieron el ingreso del oficial de ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular y activando los protocolos de emergencia emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana", escribió el ministerio en X.

Se presentó una "nota de protesta" ante la embajada de Estados Unidos en Ecuador para que no se realicen intentos similares en otros consulados, añadió el ministerio. El Departamento de Estado, Seguridad Nacional y el ICE no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Envío de Bovino a Minneapolis, “tal vez no fue bueno aquí”: Trump

La actividad de redadas migratorias presenciada por periodistas en Minneapolis y suburbios circundantes el martes parecía comparable con las semanas recientes. Como antes, la mayoría no resultó en enfrentamientos importantes con agentes. Los activistas dicen que continúan monitoreando las operaciones a través de redes sociales y chats en aplicaciones de mensajería.

La Casa Blanca había intentado culpar a los líderes demócratas por las protestas de las redadas de inmigración. Pero después de la muerte de Pretti, y los videos que sugieren que el fallecido no era una amenaza activa, el gobierno recurrió a Homan para hacerse cargo de la operación en Minnesota del comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino.

Trump dijo que Bovino, el arquitecto de referencia para las redadas de inmigración a gran escala ciudad por ciudad del presidente, era "muy bueno" pero agregó "es un tipo bastante fuera de lo común" y "tal vez no fue bueno aquí".

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, junto con el jefe de policía de la ciudad, se reunieron con Homan el martes y acordaron seguir hablando. Homan publicó en redes sociales que las conversaciones "fueron un punto de partida productivo".

Los tribunales opinan sobre los inmigrantes detenidos

En Texas, un juez federal emitió una orden temporal prohibiendo la deportación de un niño ecuatoriano de 5 años y su padre, quienes fueron detenidos la semana pasada en Minnesota, lo que que avivó aún más las divisiones sobre inmigración, ya que el niño "fue usado como carnada", de acuerdo con una funcionaria escolar, para que un familiar saliera de su hogar.

El juez estadunidense Fred Biery dictaminó el lunes que cualquier deportación o traslado de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, está en espera mientras avanza un caso judicial.

También en Texas, las autoridades federales de inmigración liberaron a un hombre ecuatoriano cuya detención llevó al juez federal jefe en Minnesota a ordenar al jefe de ICE que compareciera en su sala de audiencias, dijo el abogado del hombre.

El abogado Graham Ojala-Barbour dijo que el hombre fue liberado en Texas. El abogado dijo en un correo electrónico a The Associated Press que fue notificado en un correo electrónico de la fiscalía estadunidense en Minneapolis que su cliente había sido liberado.

En una orden fechada el lunes, el juez jefe Patrick J. Schiltz expresó su frustración con el manejo de los casos de inmigración por parte del gobierno de Trump. Tomó la medida extraordinaria de ordenar a Todd Lyons, el director interino de ICE, que compareciera personalmente en su sala de audiencias el viernes.

Schiltz había dicho en su orden que cancelaría la comparecencia de Lyons si el hombre era liberado de la custodia.

"Este tribunal ha sido extremadamente paciente con los demandados, aunque los demandados decidieron enviar miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin hacer ninguna provisión para tratar con las cientos de peticiones de habeas y otras demandas que seguramente resultarían", escribió.

La orden de Schiltz siguió a una vista en una corte federal el lunes sobre una solicitud del estado y los alcaldes de Minneapolis y St. Paul para que un juez detenga la campaña de redadas migratorias. El juez en ese caso dijo que priorizaría el fallo pero no dio un plazo para una decisión.

Schiltz escribió que reconoce que ordenar al jefe de una agencia federal que comparezca personalmente es extraordinario. "Pero el alcance de la violación de las órdenes judiciales por parte de ICE es igualmente extraordinario, y se han intentado y fallado medidas menores", dijo.

The Associated Press dejó mensajes el martes al ICE y a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional solicitando comentarios.