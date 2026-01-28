Ecuador envía nota de protesta a EU por "intento de incursión" del ICE a su Consulado en Minneapolis

Consulado de Ecuador en Minneapolis, Minnesota, el miércoles 28 de enero de 2026. Foto: AP Photo/Jack Brook

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- Ecuador protesta por el intento de incursión del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en su Consulado en la ciudad de Minnesota, mientras la administración Trump recrudece sus redadas contra inmigrantes.

Los agentes del ICE de Estados Unidos trataron de cruzar una línea roja sobre la inviolabilidad a las sedes diplomáticas, cuando un uniformado, enmascarado, trató de irrumpir en el Consulado.

"De manera inmediata los funcionarios de Consulado impidieron el ingreso del oficial de ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento", detalló la Cancillería de Ecuador en un boletín de prensa, en el que informó del envío de una "nota de protesta" a la Embajada de Estados Unidos en el país latinoamericano.

El momento quedó registrado en video: un agente del ICE intenta abrir la puerta del consulado, un funcionario grita desde adentro y se apresura a cortarle paso en la entrada de la sede consular. "Este es el consulado de Ecuador, usted no está autorizado para entrar", le aclara en inglés.

Ambos discuten unos segundos con la puerta abierta, en presencia de otro agente. "Relájese, relájese", repite el oficial de inmigración, antes de advertirle: "Si me tocas, te reduciré".

?? BREAKING: Ecuador has issued a formal protest after ICE agents attempted to enter the Ecuadorian Consulate in Minneapolis without permission, an act that diplomats say violates international consular protections.



Consulate officials blocked the entry and activated emergency… pic.twitter.com/UU9WgfN9dV — Brian Allen (@allenanalysis) January 28, 2026

El funcionario insiste en que el lugar es "propiedad de un Gobierno extranjero".

Las embajadas, consulados y cualquier sede diplomática de un país se consideran territorio soberano de esa nación, según el marco jurídico internacional, por lo que gozan de una inmunidad diplomática contra el ingreso no autorizado de agentes de otros gobiernos.

Una vez cerrada la puerta principal y alejados los dos agentes del ICE, el funcionario ecuatoriano que evitó la entrada en el consulado explicó a otros trabajadores que los funcionarios de Inmigración "quisieron perseguir a las personas".

Al inicio de la secuencia de imágenes se aprecia que una de las personas en la sede consular corre hacia el interior de las instalaciones, aunque no queda claro si se trata de una inmigrante sin estatus regular.

"Vi a los oficiales persiguiendo a dos personas en la calle y luego esas personas entraron al consulado y los oficiales intentaron entrar tras ellos", relató una mujer a la agencia de noticias Reuters, que pidió no ser identificada por temor a represalias del Gobierno de Donald Trump.

La controvertida Operación Metro Surge

La nota enviada a la Embajada de Estados Unidos en Quito, firmada por la ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, exhortó a que "actos de esta naturaleza no se repitan en las oficinas consulares de Ecuador en los Estados Unidos".

El documento representa la primera protesta formal del Gobierno de Daniel Noboa, cercano a la administración Trump, en el marco de la política antimigratoria de Washington.

Boletín |



Sobre intento de incursión al Consulado del Ecuador en Minneapolis por parte de agentes de ICE pic.twitter.com/BDkwTKbbZT — Cancillería del Ecuador ???? (@CancilleriaEc) January 27, 2026

Los operativos del ICE en Minnesota —y antes en ciudades como Los Ángeles o Chicago— han revelado tácticas poco documentadas hasta ahora para perseguir a extranjeros sin permiso de residencia. Un ejemplo de ello fue la detención de Liam Conejo Ramos, un menor ecuatoriano de 5 años, enviado a un centro del ICE tras ser usado como carnada para hacer salir a su madre de la vivienda.

Antes de Liam, lvis Tipán y su hija Chloe, de 2 años, fueron detenidos por agentes de Inmigración en Minneapolis, así como Rosa Llangari y su hijo Joffe Jara. Todos de nacionalidad ecuatoriana.

Unos 742 ecuatorianos han sido deportados desde EU en los primeros 26 días del 2026, según cifras de la Cancillería del país latinoamericano. En 2025, fueron más de 9 mil.

La campaña de control migratorio de Trump en Minneapolis, denominada "Operación Metro Surge", ha causado, además, la muerte de dos ciudadanos estadunidenses, baleados por agentes del ICE en la ciudad más poblada de Minnesota: Renee Good y Alex Pretti.

Una escalada de las acciones violentas por parte de los agentes respaldados por la administración Trump, lo que desencadenó semanas de protestas en esa localidad y en otros estados del país.

Alrededor de 3 mil agentes fuertemente armados de ICE y la Patrulla Fronteriza han sido desplegados en Minnesota bajo órdenes del presidente Donald Trump hace varias semanas.

Ni el Departamento de Estado ni el Departamento de Seguridad Nacional —que supervisa ICE y la Patrulla Fronteriza—, se han pronunciado hasta ahora sobre el intento de incursión en el Consulado ecuatoriano, a pesar de las peticiones de distintos medios de comunicación.

Con información de Reuters y EFE y medios locales.