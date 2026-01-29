Demócratas amenazan con cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington. Foto: AP

WASHINGTON (AP) — Los demócratas del Senado de Estados Unidos amenazaron el jueves con bloquear la legislación que financiaría al Departamento de Seguridad Nacional y a otras agencias, lo que podría llevar al gobierno a un cierre parcial si los republicanos y la Casa Blanca no acuerdan nuevas restricciones sobre el aumento en las operaciones de aplicación de las leyes migratorias del presidente Donald Trump.

La tarde del miércoles se produjeron algunas señales de posible progreso, ya que la Casa Blanca parece abierta a intentar llegar a un acuerdo con los demócratas para evitar un cierre, y ambas partes analizaban un posible pacto para separar la financiación de Seguridad Nacional del resto de la legislación y mantenerla por un corto tiempo, según una persona familiarizada con las negociaciones que insistió en el anonimato para hablar sobre las conversaciones privadas.

En un momento en que las muertes de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis sacuden al país, los iracundos demócratas del Senado presentaron el jueves por la mañana una lista de demandas antes de una votación de prueba; entre ellas se incluye que los agentes se quiten las máscaras, se identifiquen y obtengan órdenes de arresto. Si no se cumplen, los demócratas dicen que están preparados para bloquear el proyecto de ley de gastos de amplio alcance, negando a los republicanos los votos que necesitan para aprobarlo y provocando un cierre a la medianoche del viernes.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo el miércoles que los demócratas no proporcionarán los votos necesarios hasta que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) sea “controlado y reformado”.

El pueblo estadounidense apoya a las fuerzas del orden. Apoya la seguridad fronteriza. No apoya que ICE aterrorice nuestras calles y mate a ciudadanos estadounidenses”, afirmó.

Schumer ha presionado a los republicanos y a la Casa Blanca para que retiren la financiación de Seguridad Nacional del resto del proyecto de ley, que incluye fondos para el Departamento de Defensa y otras agencias. En el acuerdo en discusión, Seguridad Nacional aún sería financiado, pero por un corto tiempo para permitir negociaciones sobre las demandas de los demócratas. Otras agencias incluidas en el proyecto de ley serían financiadas hasta finales de septiembre.

Aun así, sin un acuerdo y con un camino incierto por delante, el enfrentamiento amenazaba con sumir al país en otro cierre apenas dos meses después de que los demócratas bloquearan un proyecto de ley de gastos debido a la expiración de los subsidios federales de salud, una disputa que obligó a cerrar el gobierno durante 43 días debido a que los republicanos se negaban a negociar.

Ese cierre terminó cuando un pequeño grupo de demócratas moderados se separó para llegar a un acuerdo con los republicanos, pero los demócratas están más unidos esta vez tras los tiroteos fatales de Alex Pretti y Renee Good por agentes federales.

Los demócratas presentan sus demandas

Hay una gran “unanimidad y propósito compartido” dentro del caucus demócrata, dijo el miércoles la senadora de Minnesota Tina Smith después de un almuerzo de trabajo.

“En resumen, de lo que estamos hablando es de que estos agentes de ICE sin ley deberían seguir las mismas reglas que el departamento de policía local”, dijo Smith. “Tiene que haber rendición de cuentas”.

Horas antes, también el jueves, Tom Homan, el zar fronterizo del presidente, dijo en una conferencia de prensa en Minneapolis que los funcionarios federales de inmigración trabajan en un plan para comenzar a reducir el número de agentes en Minnesota, pero que ello dependería de la cooperación de las autoridades estatales.

No se sabe hasta qué punto esas garantías satisfarán a los demócratas. Durante la ofensiva contra la inmigración del gobierno de Trump, Schumer dijo que los demócratas piden a la Casa Blanca que “termine con las patrullas itinerantes” en las ciudades y se coordine con las fuerzas del orden locales en los arrestos de inmigración, lo que incluye exigir reglas más estrictas para las órdenes de arresto.

Los demócratas también quieren un código de conducta aplicable para que los agentes rindan cuentas cuando violen las reglas. Schumer dijo que los agentes deberían estar obligados a “no usar máscaras, encender sus cámaras corporales” y llevar la identificación adecuada, como es práctica común en la mayoría de las agencias de aplicación de la ley.

El caucus demócrata está unido en esas “reformas de sentido común” y la carga recae en los republicanos para aceptarlas, dijo Schumer, mientras presiona para que el gasto de Seguridad Nacional se separe para evitar un cierre más amplio.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha indicado que podría estar abierto a considerar algunas de las demandas de los demócratas, pero los alentó a ellos y a la Casa Blanca a hablar y llegar a un acuerdo.

Muchos obstáculos para un acuerdo

Mientras las dos partes negociaban, no se sabe si podrían acordar algo que satisfaga a los demócratas que quieren que termine la violenta ofensiva de Trump.

La Casa Blanca invitó a algunos demócratas a una discusión para comprender mejor sus posturas y evitar un cierre parcial del gobierno, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca, pero la reunión no se llevó a cabo. El funcionario insistió en el anonimato para hablar sobre la invitación privada.

La Cámara aprobó los seis proyectos de ley de financiación restantes la semana pasada y los envió al Senado como un paquete, lo que hace más difícil eliminar la parte de Seguridad Nacional como han exigido los demócratas. Los republicanos podrían desglosar el paquete con el consentimiento de los 100 senadores o a través de una serie de votaciones que se extenderían más allá del plazo del viernes.

Incluso si el Senado puede resolver el problema, los republicanos de la Cámara han dicho que no quieren ningún cambio en el proyecto de ley que han aprobado. En una carta enviada a Trump el martes, el conservador Caucus de la Libertad de la Cámara escribió que sus miembros están con el presidente republicano y con el ICE.

“El paquete no volverá a pasar por la Cámara sin financiación para el Departamento de Seguridad Nacional”, según la carta.

Oposición republicana

Varios senadores republicanos han dicho que estarían de acuerdo con la solicitud de los demócratas de separar los fondos de Seguridad Nacional para un debate adicional y aprobar los otros proyectos de ley en el paquete. Pero podría ser más difícil que los demócratas encuentren un amplio apoyo republicano para sus demandas sobre el ICE.

El senador republicano de Carolina del Norte Thom Tillis dijo que está de acuerdo con separar los proyectos de ley, pero se opone a la propuesta de los demócratas de exigir que los agentes de inmigración muestren sus rostros, aun cuando culpó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por decisiones que, según él, “manchan” la reputación de la agencia.

“Sabes, hay mucha gente maliciosa por ahí, y tomarán una foto de tu rostro, y lo siguiente que sabrás es que tus hijos o tu esposa o tu esposo están siendo amenazados en casa”, dijo Tillis. “Y esa es simplemente la realidad del mundo en el que vivimos”.

El senador republicano de Texas John Cornyn dijo que los demócratas no deberían castigar a los estadounidenses con un cierre y un “truco político”.

Los demócratas dicen que no darán marcha atrás.

“Es verdaderamente un momento moral”, dijo el senador demócrata de Connecticut Richard Blumenthal, “Creo que necesitamos asumir una postura”.