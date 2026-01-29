Mueren 15 personas en avión siniestrado de compañía estatal colombiana Satena

Avión de Satena siniestrado con 15 personas a bordo en el Norte de Santander, Colombia. Foto: Facebook

MADRID (EUROPA PRESS) - La aerolínea estatal de Colombia, Satena, confirmó la muerte de 15 personas que iban a bordo de una aeronave que se accidentó este miércoles en la región Norte de Santander, horas después de que informara de que había desaparecido del radar.

La aeronave, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña y transportaba 13 pasajeros y dos tripulantes, sufrió "un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas", se informó en un comunicado. La aeronave tipo Beechcraft con matrícula HK4709 estaba operada por la empresa Searca

Satena publicó las identidades de las víctimas mortales y trasladó sus condolencias a los seres queridos de los fallecidos. "Asimismo, dispondremos de todos nuestros recursos en la atención humanitaria para sus familias (y) para esclarecer lo ocurrido", añadió.

Entre las víctimas se encuentra el congresista Diógenes Quintero, Carlos Salcedo, candidato a la misma curul de paz, y parte de los equipos de trabajo de ambos.

Previamente, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, había informado en redes sociales que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil estaba recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación con la aeronave. "Se activaron los protocolos correspondientes", agregó.

El avión despegó a las 11:40 horas (hora local) y tenía programado su aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12:05 horas (hora local), pero el contacto se perdió minutos antes de su llegada, según informó la emisora Blu Radio.