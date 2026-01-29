Zar fronterizo de Trump sugiere posible reducción en Minnesota, pero sólo después de “cooperación”

El zar de la frontera Tom Homan en una conferencia en Minneapolis. Foto: AP / Julia Demaree Nikhinson

MINNEAPOLIS (AP) — La administración Trump podría reducir el número de agentes migratorios en Minnesota, pero solo si las autoridades estatales y locales cooperan, dijo el jueves el zar de la frontera del presidente, señalando que tiene "cero tolerancia" hacia los manifestantes que agreden a los agentes federales o impiden su operación.

Tom Homan habló con los periodistas por primera vez desde que el presidente lo envió a Minneapolis tras el tiroteo fatal del manifestante Alex Pretti el fin de semana, el segundo este mes por agentes federales que llevan a cabo la operación.

Sus comentarios se produjeron después de que el presidente Donald Trump pareciera señalar una disposición a aliviar las tensiones en el área de Minneapolis y St. Paul y mientras la administración terminaba sus operaciones más intensas en Maine.

Homan enfatizó que la administración no está retrocediendo en sus acciones contra la inmigración ilegal y advirtió que los manifestantes podrían enfrentar consecuencias si interfieren con los efectivos federales.

Pero pareció reconocer que ha habido errores.

"No quiero escuchar que todo lo que se ha hecho aquí ha sido perfecto. Nada es nunca perfecto", dijo.

Una posible reducción

Homan insinuó la posibilidad de reducir muchos de los aproximadamente tres mil agentes federales que participan en la operación, pero pareció vincular eso a la cooperación de los líderes estatales y locales y a una reducción en lo que describió como interferencia de los manifestantes.

"La reducción va a suceder basada en estos acuerdos", señaló. "Pero la reducción puede suceder aún más si la retórica de odio y el impedimento y la interferencia se detienen".

Añadió que supervisará cambios internos en la aplicación de la ley de inmigración federal, pero dio pocos detalles.

"La misión va a mejorar debido a los cambios que estamos haciendo internamente", manifestó. "Ninguna organización de agencias es perfecta. Y el presidente Trump y yo, junto con otros en la administración, hemos reconocido que ciertas mejoras podrían y deberían hacerse".

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo a los periodistas en Washington el jueves que tenía "esperanzas" de que el número de agentes federales en la ciudad se reduciría. Agregó que la policía haría su trabajo pero no "el de otra persona", refiriéndose a la aplicación de la ley federal.

A pesar de que Trump suavizó su retórica sobre los funcionarios de Minnesota —dijo esta semana que estaban "en sintonía" — no ha habido señales visibles de cambios importantes en la operación. El jueves, mientras el Departamento de Justicia acusaba a un hombre de rociar vinagre sobre la representante demócrata Ilhan Omar, un grupo de manifestantes desafiaba las frías temperaturas para protestar fuera de la instalación federal que ha estado sirviendo como el centro principal de la operación.

Pretti, de 37 años, fue asesinado a tiros el sábado durante un altercado con agentes de la Patrulla Fronteriza. A principios de este mes, Renee Good, de 37 años, fue asesinada a tiros en su vehículo por un elemento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Un llamado a la cooperación

Homan reiteró la necesidad de que las cárceles alerten al ICE sobre los reclusos que pueden ser deportados, y que transferir a dichos reclusos a la agencia mientras aún están en la cárcel es más seguro porque significaría que menos agentes tendrían que estar en las calles buscando indocumentados. Históricamente, el ICE ha dependido de la cooperación de las cárceles locales y estatales para saber sobre tales reclusos.

"Dénos acceso a extranjeros ilegales, amenazas a la seguridad pública en la seguridad y protección de una cárcel", señaló.

El zar de la frontera, cuya llegada siguió a la salida en el terreno del jefe Greg Bovino, la cara visible al mando de las redadas, también pareció sugerir un enfoque renovado en lo que el ICE llama "operaciones dirigidas" diseñadas para centrar sus esfuerzos en la aprehensión de inmigrantes que han cometido delitos. Homan sostuvo que la agencia llevará a cabo "operaciones de control estratégico dirigidas" priorizando "amenazas a la seguridad pública".

Un enfoque dirigido a los arrestos

Queda por ver si el enfoque renovado del ICE en "operaciones dirigidas" reduce las tensiones.

El ICE y Homan han dicho durante mucho tiempo que el enfoque principal de la administración Trump es arrestar a personas en el país ilegalmente que tienen antecedentes penales o representan una amenaza para la seguridad pública. Pero reconocen que también arrestarán a cualquier otra persona que se encuentre ilegalmente en el país.

Argumentan que las operaciones del ICE están dirigidas a personas específicas, en lugar de llevar a cabo redadas indiscriminadas donde los agentes detienen a todos y exigen sus documentos.

Sameera Hafiz, directora de políticas del Immigrant Legal Resource Center, dijo que los comentarios de Homan parecen reflejar un reconocimiento de que la opinión pública se ha vuelto en contra del ICE, pero cuestionó su argumento de que llevar a cabo operaciones dirigidas haría que el país fuera más seguro.

"Sus comentarios todavía parecen basarse en la premisa falsa de que deportar personas o la deportación hará que nuestra comunidad sea más segura", indicó. "Toda la evidencia y los datos han demostrado que las deportaciones no hacen que nuestras comunidades sean más seguras. Desestabilizan a las familias, desgarran comunidades, dañan nuestra economía".

Homan no dio un plazo específico sobre cuánto tiempo permanecerá en Minnesota.

"Me quedaré hasta que el problema desaparezca", dijo, agregando que se ha reunido con funcionarios electos y líderes de las fuerzas del orden en toda la ciudad y el estado, buscando encontrar un terreno común y sugirió que ha logrado algunos avances.