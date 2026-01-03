Acusan a formalmente a Maduro, su familia y otros líderes venezolanos de narcotráfico y terrorismo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, ambos capturados por EU y acusados de narcotráfico. Foto: AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobierno de Estados Unidos señala al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su familia y otros líderes de dicho país de conspirar para importar toneladas de cocaína a territorio norteamericano.

De acuerdo con la acusación pública de EU contra Maduro, el gobierno de Donald Trump también señala a Diosdado Cabello Rondón, ministro del interior de Venezuela; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del interior y Justicia; Celia Adela Flores de Maduro, primera dama venezolana; Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente y Héctor Rustherford Guerrero Flores “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua de formar parte de esta conspiración para traficar droga.

“Por más de 25 años los líderes de Venezuela han abusado de sus cargos públicos y corrompido instituciones que alguna vez estuvieron legitimadas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, inicia el documento consultado por Proceso.

Para ello, EU afirma que Maduro y el resto de los acusados trabajaban con organizaciones “narcoterroristas” como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia; el cártel de Sinaloa, los Zetas y Tren de Aragua (TdA).

“Nicolás Maduro Moros, el acusado, como su antecesor, el expresidente Chávez, participa en perpetuar y proteger una cultura de corrupción en la que las élites venezolanas se enriquecen a través del tráfico de drogas y la protección de sus cómplices los narcotraficantes.

“Las ganancias de esta actividad ilegal llegan a funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos que operan en un sistema clientelar dirigido por los jefes de la organización conocida como el Cártel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos”, agrega el documento.

Por ello, la Fiscalía estadunidense buscará enjuiciar a Maduro y el resto de los acusados por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y material destructivo y conspiración para poseer este tipo de artefactos.

El caso fue llevado por la Fiscalía de EU al gran jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se espera que sea procesado penalmente el expresidente y su esposa quienes fueron detenidos la madrugada de este sábado, durante una intervención militar realizada por el gobierno de EU en territorio venezolano.