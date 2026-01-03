Así fue la "Operación Resolución Absoluta", la acción militar de EU para capturar a Maduro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un golpe militar sin precedentes que ha sacudido el panorama geopolítico de América Latina, las fuerzas armadas de Estados Unidos ejecutaron la "Operación Resolución Absoluta" (Operation Absolute Resolve) en las primeras horas del 3 de enero de 2026, capturando al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el corazón de Caracas.

Esta misión, supervisada en tiempo real por el presidente Donald Trump desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, involucró un despliegue masivo de recursos militares y de inteligencia, culminando en la extracción de los detenidos hacia el buque anfibio USS Iwo Jima en el Caribe.

"Militares de verdad me dijeron que ningún otro país del mundo puede realizar semejante maniobra", compartió Trump durante una entrevista telefónica con Fox News. "Lo vi literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión".

Trump calificó el evento como un "éxito discreto y preciso", enfatizando que Estados Unidos asumirá temporalmente el control de Venezuela para una "transición segura", con un enfoque en la reconstrucción de la infraestructura petrolera del país, que alberga las mayores reservas probadas del mundo (alrededor de 300 mil millones de barriles).

La Casa Blanca publicó imágenes de Trump supervisando la operación junto a figuras clave como el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio, comparándola con transmisiones en vivo de "una emisión de televisión".

Trump advirtió a otros líderes venezolanos: "Lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ustedes", y reiteró el renacimiento de la Doctrina Monroe, afirmando que el hemisferio occidental es "esfera de influencia" de Estados Unidos.

De Bin Laden a Noriega

La Operación Resolución Absoluta evoca paralelos con misiones históricas del gobierno estadunidense, destacando tanto similitudes en tácticas como diferencias en escala y objetivos políticos.

*Operación Neptune Spear (Muerte de Osama Bin Laden, 2011):

Similar en el uso de fuerzas especiales (SEAL Team 6) para una incursión en territorio soberano (Pakistán) contra un objetivo de alto valor. Ambas involucraron helicópteros sigilosos, inteligencia exhaustiva y supervisión presidencial en tiempo real. Sin embargo, Bin Laden fue eliminado en lugar de capturado, y la operación fue más contenida (sin bombardeos masivos ni 150 aeronaves), enfocada en un terrorista no estatal en una residencia remota, no en la capital de un país contra un presidente en funciones.

La Resolución Absoluta representa una escalada, ya que implica derrocar un gobierno electo (aunque controvertido), con implicaciones de ocupación temporal.

*Operación Just Cause (Captura de Manuel Noriega, Panamá, 1989)

Estados Unidos invadió Panamá para capturar a Noriega por cargos de narcotráfico, desplegando miles de tropas y aeronaves en una operación que duró semanas. Ambas justificadas por acusaciones de drogas y resultaron en la extradición del líder a EU para juicio. Diferencias: Just Cause fue una invasión a gran escala con miles de bajas, mientras que Resolución Absoluta fue un "golpe quirúrgico" de horas, con cero fatalidades estadunidenses y énfasis en minimizar daños civiles.