Cae régimen de Nicolás Maduro; Trump cumple amenazas contra Venezuela (Video)

Nicolas Maduro en instalaciones de la DEA en Nueva York. Foto: Tomada de Video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Donald Trump cumplió su amenaza y ahora el gobierno de Venezuela está bajo el yugo estadunidense. Tras meses de enfrentamiento político, cayó el régimen de Nicolás Maduro en una incursión militar que emula el intervencionismo a lo largo del Siglo XX, donde fueron derrocados gobiernos que fueron incómodos para la visión geopolítica norteamericana.

El presidente de Venezuela y su esposa fueron detenidos tras ejecutarse la "Operación Resolución Absoluta"; hoy están en territorio estadunidense, donde el lunes iniciará su juicio. Está acusado de conspirar para importar toneladas de cocaína a territorio norteamericano. “Por más de 25 años los líderes de Venezuela han abusado de sus cargos públicos y corrompido instituciones que alguna vez estuvieron legitimadas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, se lee en el documento consultado por Proceso.

If you don’t know, now you know uD83EuDD85 pic.twitter.com/XrIps1OzY4 — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Trump volvió a dividir al mundo, una parte celebró su intervención mientras que líderes políticos de América Latina, Europa y Asia condenaron el uso de la fuerza militar. Colombia, Brasil, México, Uruguay y Cuba condenaron el ataque —aunque con tonos distintos— y llamaron a Naciones Unidas a actuar y buscar una solución pacífica.

Gobiernos aliados a su administración, como el de Argentina, Paraguay, Ecuador o Bolivia, celebraron la salida de quien consideran un criminal y confiaron en que se acabe imponiendo la victoria que la oposición logró en las presidenciales de 2024.

Miles de venezolanos, de los más de siete millones que han dejado su país desde que Maduro llegó al poder en 2013, celebraban el fin de una era.

Por su parte, el presidente de la República de Panamá José Raúl Mulino reconoció tener sentimientos encontrados. “Nosotros sufrimos una invasión norteamericana y sabemos de lo que se trata”, dijo en referencia a los hechos de 1989 que derrocaron al dictador Manuel Antonio Noriega y en donde murieron medio millar de personas.

El ataque a Venezuela “nos preocupa, pero nos causa cierto grado de tranquilidad, si se puede decir, para que Venezuela pueda retomar el camino democrático”, afirmó.

El ataque en Caracas

Nicolás Maduro apareció por última vez en la televisora estatal el viernes, durante una reunión con una delegación de funcionarios chinos en Caracas.

Mientras el mundo dormía el gobierno estadunidense lanzó un "ataque a gran escala" contra Venezuela. El gobierno venezolano calificó el operativo de "ataque imperialista". Intensas explosiones y el sobrevuelo de aviones y helicópteros fueron reportados en Caracas a partir de la 1:50 am.

Las explosiones —que fueron al menos siete— sacudieron la capital. La principal instalación militar de Caracas, Fuerte Tiuna, así como la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, fueron los primeros objetivos.

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fueron los primeros mandatarios internacionales en pronunciarse sobre los ataques, que ambos condenaron.

La "Operación Resolución Absoluta"

La misión fue llamada "Operation Absolute Resolve" y supervisada en tiempo real por el presidente Donald Trump desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida.

La Casa Blanca publicó imágenes de Trump supervisando la operación junto a figuras clave como el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio, comparándola con transmisiones en vivo de "una emisión de televisión".

Trump calificó el evento como un "éxito discreto y preciso".

"Militares de verdad me dijeron que ningún otro país del mundo puede realizar semejante maniobra", aseguró Trump durante una entrevista telefónica con Fox News.

Una vez capturado, Maduro junto con su esposa fueron trasladado en el buque USS Iwo Jima en el Caribe, luego fueron llevados en un avión que aterrizó en la base aérea Stewart International Airport en Nueva York, desde donde fueron custodiados por casi 50 agentes de la DEA.

Venezuela bajo el control de EU

Cerca de las 11 de la mañana, Donald Trump dio una conferencia de prensa donde reveló detalles de la operación, pero sobre todo anunció que hasta nuevo aviso, Estados Unidos será quien controle Venezuela y se apoderará del mercado petrolero.

En conferencia de prensa en su residencia en Mar a Lago, y minutos después de publicar una fotografía de Maduro, esposado a bordo del buque de guerra Iwo Jima, el mandatario estadunidense enfatizo: “Vamos a manejar (a Venezuela) hasta que se dé una transición (de poder) apropiada”.

Trump estableció que “un equipo” se hará cargo temporalmente de manejar a Venezuela, dando a conocer que Delcy Rodríguez la vicepresidente venezolana bajo Maduro, tomará parte en ello.

El presidente de Estados Unidos también dejó en claro que ahora su país y gobierno se apoderarán del sector petrolero venezolano, agregando que reembolsará a las empresas internacionales del sector energético, lo que Hugo Chávez, antes que Maduro les quitó con la expropiación.

“Los venezolanos serán los más beneficiados”, aseguró Trump.

El presidente fue cuestionado sobre sí lo que hizo el Pentágono en Caracas, podría tener emulación en otras naciones y lanzó una advertencia al gobierno colombiano de Gustavo Petro.

Tiene que cuidarse el culo”, dijo.

De manera indirecta, Trump extendió la amenaza contra Cuba y previamente había hecho lo mismo con México:

“Aseguraremos la frontera sur (estadunidense que colinda con el norte de México) y los cárteles serán aplastados para defender a los estadunidenses, no permitiré que los criminales y terroristas los amenacen”, enfatizó.

Como para machacar que el operativo contra Maduro fue un acto para restablecer la influencia y dominio de Estados Unidos en las Américas dijo:

“Estamos restableciendo en la región nuestro poder de manera muy poderosa… olvidaron a la Doctrina Monroe, ya no será olvidada”.

Se espera que Maduro y su esposa sean presentados ante la Corte Federal del Distrito Sur, en Nueva York, sin embargo, ahora Trump habló de que el procedimiento judicial por narcoterrorismo en contra de los dos podría ser transferido a una corte federal en Florida.

Están encauzados judicialmente en Nueva York desde 2020 por delitos de trasiego de cocaína, posesión de armas y lavado de dinero, pero ahora podrían ser acusados bajo otros cargos.

Maduro quedará retenido en el Centro de Detención Metropolitana con vistas a su primera comparecencia ante el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, donde se han presentado los cargos por conspiración narcoterrorista, de acuerdo con el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.

También un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

Y está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

Los aliados de Maduro

El gobierno de Rusia, Cuba y China han condenado los ataques aéreos efectuados contra Venezuela como un acto de "agresión armada" bajo "pretextos insostenibles", aunque el gobierno ruso no abordó directamente la "captura" de Maduro.

China?condenó los ataques y la captura de Maduro, acciones que amenazan "la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe".? "China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso flagrante de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y su acción contra su presidente", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín en un comunicado.

Histórico aliado de Venezuela en la región, Cuba denunció un "terrorismo de Estado?contra el bravo pueblo venezolano" y contra América, según una publicación del presidente, Miguel Díaz-Canel.

El líder cubano pidió una "reacción de la comunidad internacional" contra el "criminal ataque" de Estados Unidos.

México, por su lado, condenó la intervención militar y llamó a respetar el derecho internacional. "Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista,?México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional,?así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos".

Sucesión en duda

La vicepresidenta Delcy Rodríguez podría encabezar temporalmente el gobierno como presidenta interina, de acuerdo con la Constitución de Venezuela.

Según la Constitución, en caso de “falta absoluta” del presidente después de que se ha juramentado y no han transcurrido los primeros cuatro años de su sexenio, el vicepresidente es quien debe encargarse de la presidencia.

La Constitución ordena la realización de “una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes” a la falta absoluta.

Sin embargo, aún se desconoce cómo operará, luego del anuncio de Trump de que Estados Unidos se hará cargo de la transición.

La advertencia de Hugo Chávez

En 2009, el entonces mandatario Hugo Chávez fue cuestionado sobre las intenciones políticas de Estados Unidos y aseguró que se trataba únicamente de un fin político:

"Aquí mismo está la reserva de petróleo más grande este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo, la razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, es el petróleo venezolano”.