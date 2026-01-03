Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar, acusa Corea del Sur

Un visitante observa el lado norcoreano desde el observatorio de la unificación en Paju, Corea del Sur, el 25 de diciembre de 2025. Foto: AP Foto/Lee Jin-man

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte lanzó un misil balístico al mar el domingo, informó el ejército de Corea del Sur.

El ejército surcoreano dijo que el lanzamiento del misil por parte de Corea del Norte desde su costa este se realizó por la mañana, pero no proporcionó más detalles.

El Ministerio de Defensa de Japón también informó del presunto lanzamiento de misil por parte de Corea del Norte. No hubo reportes de daños por el momento.

Los expertos dicen que Corea del Norte probablemente está intensificando las pruebas de armas para mostrar sus logros en el sector de defensa antes del próximo congreso del Partido de los Trabajadores, el primero de su tipo en cinco años. Los observadores están atentos al congreso para ver si Corea del Norte establecerá una nueva política hacia Estados Unidos y responderá a sus llamados para reanudar negociaciones.

El lanzamiento se produjo horas antes de que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, partiera hacia China para una cumbre con el presidente Xi Jinping. Durante el viaje, la oficina de Lee dijo que solicitaría a China que desempeñe "un papel constructivo" en los esfuerzos por promover la paz en la península de Corea.

Hace unos días, Corea del Norte afirmó que disparó misiles de crucero estratégicos de largo alcance al mar.