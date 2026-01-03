En imágenes: así atacó EU a Venezuela en medio de la captura de Nicolás Maduro

Humo se eleva desde un muelle tras escucharse explosiones en el puerto de La Guaira, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026. Foto: Foto AP/Matias Delacroix

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tras meses de intensa presión por parte de Washington, en la madrugada, hora local de este sábado 3 de enero, los venezolanos se vieron sorprendidos por el sonido de explosiones, el sobrevuelo de aeronaves a baja altura y ataques contra varias instalaciones en Caracas y otras ciudades del país.

Las acciones militares tuvieron lugar mientras altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro acusaban a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares. Caracas calificó la ofensiva en ese momento en curso de "ataque imperialista" e instó a la ciudadanía a salir a las calles.

Detonaciones y sobrevuelo de aviones a baja altura en Caracas, Venezuela.

Fuerzas venezolanas alejan a personas y vehículos del palacio presidencial

Estados Unidos no había llevado a cabo una intervención tan directa en Latinoamérica desde los ataques en Panamá en 1989 para derrocar al líder militar Manuel Noriega, quien posteriormente fue encarcelado durante 20 años.

Trump confirma la captura de Maduro

Poco después de los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el líder chavista y su esposa Cilia Flores fueron detenidos y sacados del país.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadunidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!”, señaló el mandatario estadunidense.

Difunden videos sobre ovaciones en Venezuela

Algunos usuarios venezolanos en redes sociales difundieron imágenes en las que se podían escuchar gritos de libertad y ovaciones en las primeras horas de la mañana.

Del silencio en las calles a filas en los supermercados

Contrario a lo habitual, para las primeras horas de la mañana de este sábado, las calles de Caracas se encontraban vacías.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo un llamado al país a la calma y a no "facilitarle las cosas al enemigo invasor", al tachar de "criminal y terrorista" los ataques de Estados Unidos.

Posteriormente, se observaron filas de ciudadanos en los supermercados, en medio de la incertidumbre.

Colombia refuerza su frontera con Venezuela

El presidente Gustavo Petro, quien condenó los ataques de EU contra su vecino país, ordenó reforzar la seguridad en la frontera y atender una eventual llegada masiva de refugiados de ese país.

Colombia es la nación que ha recibido la mayor cantidad de refugiados venezolanos en el mundo en medio de años de profunda crisis política, económica y social bajo los gobiernos chavistas.

Celebraciones de la diáspora venezolana y protestas de simpatizantes del chavismo

En el exterior, las reacciones contrastan entre las celebraciones de los venezolanos exiliados debido a la profunda crisis de su país y las manifestaciones de seguidores del comunismo y el chavismo en naciones extranjeras, como Turquía.

