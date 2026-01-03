EU planea “gobernar” Venezuela y explotar su petróleo: Trump tras capturar a Maduro

Manifestantes queman una bandera de EU en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026, después de que fuerzas armadas estadounidenses bombardearan Caracas y capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa. Foto: AP

CARACAS (AP) — Horas después de una operación militar con la que Estados Unidos sacó al presidente Nicolás Maduro de Venezuela, el mandatario Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos administraría Venezuela al menos temporalmente y explotaría sus vastas reservas de petróleo para venderlo a otras naciones.

La operación militar estadunidense más asertiva para lograr un cambio de régimen desde la invasión a Irak en 2003 coronó una campaña de presión de Estados Unidos sobre la nación sudamericana y su presidente.

Expertos jurídicos plantearon de inmediato preguntas sobre si la operación era legal, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió que Estados Unidos libere a Maduro, a quien llamó el presidente legítimo del país. Más tarde, el Tribunal Supremo ordenó que Rodríguez asuma la presidencia interina del país.

Hablando con los periodistas horas después de la captura de Maduro, Trump reveló sus planes para explotar el vacío de liderazgo para “arreglar” la infraestructura petrolera del país y vender “grandes cantidades” de petróleo a otros países.

Trump tras captura de Maduro

Maduro y su esposa, capturados durante la noche en su hogar, situado en una base militar, fueron llevados primero a bordo de un buque de guerra estadunidense en su camino a Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia los acusa de ser parte de una conspiración de narcoterrorismo. Un avión que se cree transportaba al mandatario aterrizó el sábado por la tarde en Nueva York.

El avión que transportaba a Maduro aterrizó alrededor de las 4:30 p.m. del sábado en un aeropuerto situado en los suburbios del norte de la ciudad de Nueva York. Maduro fue escoltado fuera del avión y bajó con cautela por una escalera antes de ser conducido a través de la pista rodeado de agentes federales. Varios agentes lo grabaron con sus teléfonos mientras caminaba.

Luego fue trasladado en helicóptero a Manhattan, donde lo esperaba una caravana de vehículos policiales, incluido un coche blindado, para llevarlo a una oficina cercana de la DEA.

Un video publicado en redes sociales por una cuenta de la Casa Blanca mostraba a Maduro sonriendo mientras dos agentes de la DEA lo escoltaban por esa oficina agarrándolo de los brazos.

Se prevé que quede detenido en una cárcel federal de Brooklyn mientras espera su juicio.

Maduro en NY

Acciones sin autoridad del Congreso

Hasta el momento, se desconoce cuál es la autoridad legal para la incursión estadunidense en Venezuela, que se realizó sin la aprobación del Congreso, aunque el gobierno de Trump promovió la destitución como un paso hacia la reducción del flujo de drogas peligrosas hacia Estados Unidos.

Trump también afirmó que el gobierno de Estados Unidos ayudaría a administrar Venezuela y que ya lo estaba haciendo, aunque no había señales inmediatas de que eso fuera así. La televisión estatal venezolana continuó transmitiendo propaganda a favor de Maduro, mostrando imágenes en vivo de simpatizantes que salieron a las calles de Caracas en protesta.

“Vamos a administrar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, dijo Trump en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, donde se jactó de que esta “operación extremadamente exitosa debería servir como advertencia para cualquiera que amenace la soberanía estadunidense o ponga en peligro vidas estadunidenses”.

Maduro y otros funcionarios venezolanos fueron acusados en 2020 de asociación delictuosa para cometer “narcoterrorismo”, pero el Departamento de Justicia estadounidense emitió una nueva acusación el sábado contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la que describe al régimen como un “gobierno corrupto e ilegítimo” alimentado por una operación de tráfico de drogas que inundó a Estados Unidos con cocaína. El gobierno estadounidense no reconoce a Maduro como el presidente del país.

Trump publicó en su cuenta de Truth Social una foto que, según él, mostraba a Maduro bajo custodia, con los ojos vendados y vistiendo un conjunto deportivo a bordo del USS Iwo Jima.

Ataque en la madrugada

El ataque se produjo después de meses de presión que el gobierno de Trump emprendió contra el presidente venezolano, la cual incluyó un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en las aguas frente a Sudamérica y ataques contra lanchas en el Pacífico y el Caribe a las que acusó de transportar drogas. La semana pasada, la CIA estuvo detrás de un ataque con drones en una zona de atraque presuntamente utilizada por narcotraficantes venezolanos.

Maduro había señalado que estas operaciones eran parte de un plan apenas velado para derrocarlo.

La operación militar contra Venezuela, que se realizó 36 años después de que Estados Unidos invadió Panamá en 1990 —lo que llevó a la rendición y captura de su mandatario Manuel Antonio Noriega—, se desarrolló bajo la oscuridad de la madrugada del sábado, cuando Estados Unidos apagó “casi todas las luces” en la ciudad capital de Caracas mientras las fuerzas armadas se movían para extraer a Maduro y su esposa, indicó Trump.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que las fuerzas estadounidenses habían ensayado sus maniobras durante meses, aprendiendo todo sobre Maduro: dónde estaba y qué comía, así como detalles de sus mascotas y su ropa.

Pensamos, desarrollamos, entrenamos, ensayamos, informamos, ensayamos una y otra vez”, dijo Caine. “No para hacerlo bien, sino para asegurarnos de no hacerlo mal”.

En las primeras horas del sábado, se escucharon múltiples explosiones y aeronaves volando a baja altura sobre la capital venezolana. El gobierno de Maduro acusó a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares, calificándolo de “ataque imperialista” e instando a los ciudadanos a salir a las calles.

El ataque duró menos de 30 minutos y las explosiones —al menos siete— hicieron que muchos salieran corriendo a las calles, mientras otros recurrieron a las redes sociales para informar lo que habían visto y oído. Algunos civiles venezolanos y miembros del ejército murieron, dijo la vicepresidenta Rodríguez, sin dar un número. Trump dijo que algunas fuerzas estadounidenses resultaron heridas en Venezuela, pero que ninguna murió.

Videos obtenidos en Caracas y en una ciudad costera no identificada mostraban municiones trazadoras y humo nublando el paisaje mientras repetidas explosiones iluminaban el cielo nocturno. En otros videos se mostraban autos circulando por una autopista mientras las explosiones iluminaban las colinas en el fondo. Los videos fueron verificados por The Associated Press.

Se vio humo saliendo del hangar de una base militar en Caracas, mientras que otra instalación militar de la capital estaba sin electricidad.

Según la ley venezolana, Rodríguez asumiría el poder de Maduro. Pero Rodríguez enfatizó durante una aparición el sábado en la televisión estatal que no planeaba asumir el poder, aunque fue antes de que el máximo tribunal del país ordenara que asumiera la presidencia de manera interina.

“Hay un solo presidente en este país, que se llama Nicolás Maduro Moros”, manifestó.

Personas salen a las calles de Caracas

El partido gobernante de Venezuela se ha mantenido en el poder desde 1999, cuando el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, asumió el cargo, prometiendo enaltecer a los pobres e implementando después una autodenominada revolución socialista.

Maduro asumió el poder tras la muerte de Chávez en 2013. Su reelección en 2018 fue considerada un fraude porque se prohibió la participación de los principales partidos de oposición. Durante las elecciones de 2024, las autoridades electorales leales al partido gobernante lo declararon ganador horas después de que cerraran las urnas, pero la oposición reunió pruebas de que perdió por un margen de más de 2 a 1.

En una muestra de cuán polarizadora es la figura de Maduro, la gente salió a las calles para deplorar su captura y algunos para celebrarla.

En una protesta en la capital venezolana, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, se unió a una multitud que exigía el regreso de Maduro.

“¡Maduro, aguanta, el pueblo se levanta!” coreaba la multitud. “Estamos aquí, Nicolás Maduro. Si nos oyes, estamos aquí”.

Más temprano, personas armadas y miembros uniformados de una milicia civil tomaron las calles de un barrio de Caracas considerado durante mucho tiempo un bastión del partido gobernante.

En otras partes de la ciudad, las calles permanecían vacías horas después del ataque, mientras los residentes asimilaban los eventos. Algunas áreas seguían sin electricidad, pero los vehículos circulaban libremente.

El residente de Caracas Noris Prada, quien estaba sentado en una avenida vacía mirando su teléfono, dijo sentirse asustado, como todos. Señaló que los venezolanos se despertaron asustados y que muchas familias no pudieron dormir.

En Doral, Florida, hogar de la comunidad venezolana más grande de Estados Unidos, la gente se envolvía en banderas venezolanas, comía bocadillos fritos y celebraba mientras sonaba la música. En un momento, la multitud coreó “¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!”.

Dudas sobre la legalidad

Algunos expertos legales plantearon preocupaciones inmediatas sobre la legalidad de la operación militar estadounidense.

Por petición de Colombia, el Consejo de Seguridad de la ONU planeaba celebrar una reunión sobre las operaciones estadounidenses en Venezuela el lunes por la mañana, según un diplomático del consejo que habló bajo condición de anonimato para discutir una reunión que aún no se ha hecho pública.

Legisladores de los dos principales partidos políticos en el Congreso han expresado profundas reservas y objeciones rotundas a los ataques estadounidenses contra lanchas presuntamente utilizadas para el narcotráfico cerca de la costa venezolana, y el Congreso no ha aprobado específicamente el uso de la fuerza militar en esas operaciones en la región.

El congresista Jim Himes, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, afirmó no haber visto ninguna evidencia que justificara que Trump atacara Venezuela sin la aprobación del Congreso, y exigió un informe inmediato del gobierno estadounidense sobre “su plan para garantizar la estabilidad en la región y la justificación legal de esta decisión”.