“Feliz año nuevo” dice Maduro al llegar a oficinas de la DEA en Nueva York (Video)

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro al ser ingresado en instalaciones de la DEA en Nueva York. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente venezolano Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadunidenses en una operación relámpago en Caracas y trasladado a instalaciones de la DEA en Nueva York. Al llegar esposado y con un semblante solemne, Maduro sorprendió al personal al decir calmadamente “Good night, happy new year” (“Buenas noches, feliz año nuevo”), de acuerdo con un video difundido por la Casa Blanca.

En las imágenes, Maduro aparece vestido con una sudadera negra y un gorro, cojeando ligeramente mientras es guiado por un pasillo iluminado.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos asumirá el gobierno interino de Venezuela para garantizar una “transición adecuada”, con fuerzas estadounidenses permaneciendo en el país hasta la formación de un nuevo gobierno.

Maduro fue detenido en una operación militar la madrugada de este sábado y enfrenta acusaciones que incluyen narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos con armas relacionados con el “Cártel de los Soles”.