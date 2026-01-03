La OEA convoca al Consejo Permanente y llama a la desescalada en Venezuela

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) - El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, anunció la convocatoria de una reunión del Consejo Permanente de la organización y llamó a una desescalada en Venezuela que conduzca a una "salida pacífica" bajo los parámetros del Derecho internacional, tras la incursión militar al país latinoamericano por parte de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

"Para asegurar que Estados Miembros puedan abordar esta situación de manera abierta, colectiva y constructiva, se convocará una reunión del Consejo Permanente para discutir los recientes acontecimientos y considerar los próximos pasos", ha indicado el secretario general de la OEA en un comunicado.

Europa Press

La "prioridad" de Randim es prevenir una escalada de tensión y apoyar una "salida pacífica". En este sentido, ha hecho una llamamiento a todos los actores involucrados a respetar "plenamente" el Derecho internacional apostando por el "arreglo pacífico de controversias" y el respeto a los Derechos Humanos.

Igualmente, ha indicado que el camino para la resolución del conflicto deber estar basada en la "la voluntad de (el) pueblo venezolano", atendiendo al orden institucional ya existente y siguiendo la Constitución de Venezuela. "La estabilidad sostenible y la legitimidad democrática solo pueden lograrse por medios pacíficos, mediante un diálogo inclusivo y con instituciones sólidas", ha añadido.

Por otro lado, el secretario de la OEA pidió a los actores venezolanos que actúan bajo la "unidad" para poder preservar la "paz" y la "convivencia democrática".