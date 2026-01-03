Líderes chavistas anuncian defensa del país tras captura de Maduro

BOGOTÁ (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la madrugada de este sábado un ataque contra Venezuela en el que fueron capturados el líder chavista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, mientras el ministro de Defensa del régimen, generar Vladimir Padrino, ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación".

Tanto Padrino, como la vicepresidenta Delsy Rodríguez y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, los tres funcionarios más poderosos de Venezuela luego de Maduro, llamaron a la población a defender al país frente a una “invasión” extranjera.

Desde Washington, Trump afirmó en su red social Truth Social que los Estados Unidos “han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país".

En Caracas, el general Padrino en un mensaje transmitido por televisión dijo que fue un ataque estadunidense con “misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate” contra varias poblaciones en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, así como en la Capital, Caracas, incluido el cuartel militar central, llamado Fuerte Tiuna.

“Nos han atacado, pero no nos doblegarán”, dijo Padrino minutos después de que el presidente Trump anunciara desde Washington la captura de Maduro y su esposa.

Padrino afirmó que Venezuela “rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras, que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción”.

Y agregó: “Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos, muy lejos de una supuesta lucha contra el narcoterrorismo”.

El ataque estadunidense, sostuvo, “busca forzar definitivamente un cambio de régimen y someternos a los designios espurios del imperialismo norteamericano, pisoteando el derecho inalienable a la autodeterminación por el que lucharon nuestros libertadores y que hoy estamos llamados a defender”.

Padrino anunció la activación del plan de defensa que había anticipado Maduro ante un eventual ataque de Estados Unidos, lo cual fue ratificado por la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, quien en una llamada a la gubernamental Venezolana de Televisión dijo desconocer el paradero del líder chavista.

Rodríguez pidió a Estados Unidos una prueba de vida de Maduro y de Flores y pidió a la población que se active una fusión cívico-militar "para defender al país".

Por su parte Diosdado Cabello, ministro del Interior y número dos del régimen, salió rodeado de hombres armados en una calle de Caracas y afirmó que el país “está en completa calma” y que Estados Unidos logró “parcialmente” los objetivos del ataque, aunque no se refirió a la captura de Maduro.

Cabello, quien usaba un casco, chaleco antibalas y estaba resguardado por decenas de hombres armados con fusiles y vestidos con uniformes de combate, llampo al pueblo a salir a las calles para defender la patria.

Habitantes de Caracas reportaron explosiones en varios puntos de la capital, entre ellos la base aérea militar de La Carlota, además del Fuerte Tiuna, y otras instalaciones militares en la ciudad, que permanece sin servicio eléctrico en varios sectores luego de los ataques.

Según fuentes citadas por CBS News, Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense conocida como los Delta Force.