Maduro deja un país en ruinas, empobrecido y con una población diezmada: economista José Guerra

BOGOTÁ (proceso).- En sus 13 años de gobierno, el destituido líder chavista Nicolás Maduro realizó una gestión económica y social tan caótica, que Venezuela perdió en ese lapso el 60% de su Producto Interno Bruto (PIB), triplicó el porcentaje de la población en situación de pobreza y unos ocho millones de venezolanos –la tercera parte de sus habitantes— salieron del país el desplome de su nivel de vida y por la persecución política.

El economista José Guerra, autor del libro “Anatomía de una catástrofe”, señala que cuando Maduro se hizo cargo de la presidencia de Venezuela, a finales de 2012, luego de que Hugo Chávez anunciara que padecía un cáncer terminal, el modelo económico y social de Venezuela ya estaba en declive tras años de bonanza petrolera.

“A Maduro (elegido presidente en unos reñidos comicios el 14 de abril de 2013, tras la muerte de Chávez) le estalló la bomba”, dice Guerra a Proceso.

Con una enorme deuda externa y con una industria petrolera en picada, por la falta de inversión y la caída de precios internacionales de crudo, la economía venezolana comenzó con Maduro un largo periodo de recesión que se prolongó de 2014 a 2021 y que provocó una contracción del 75.2% del PIB, un porcentaje nunca visto en un país sin un conflicto armado.

Aunque desde 2021 la economía ha registrado una lenta recuperación, la pérdida del producto nacional ha sido de tal magnitud, que tardará muchos años en recuperar los niveles que tenía hace 13 años, cuando Maduro –apresado y llevado de fuera de Venezuela en una operación militar de Estados Unidos este domingo— llegó al poder.

?Su gestión fue un completo desastre”, señala Guerra.

Cuando Maduro asumió la presidencia, Venezuela producía 2.8 millones de barriles de petróleo al día, mientras que en 2025 produjo 900 mil barriles diarios, tres veces menos.

Según un estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la pobreza de ingresos en el país alcanzó en 2025 el 86% de la población, mientras que en 2012 era de 27.8%.

Esos niveles de pobreza sólo son comparables en la región con Haití, un país donde la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria aguda.

Entre las pérdidas de estos años, también hay que contabilizar la merma demográfica.? Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 8 millones de venezolanos han salido de su país en busca de mejores condiciones de vida, cerca de un tercio de la población.

Maduro, quien será juzgado por narcotráfico en Nueva York, a donde llegó esta tarde en un avión en calidad de reo, culpó durante años de la debacle económica y social a las sanciones impuestas al país por Estados Unidos y la Unión Europea, pero estas comenzaron en 2019, cuando Venezuela ya acumulaba cinco años consecutivos de recesión que habían mermado la mitad del PIB.

“Las sanciones afectaron, por supuesto, pero la causa central de este desastre es el mal manejo del país por parte de los gobiernos chavistas, el de Chávez y el de Maduro”, indica Guerra.

Ese mal manejo que refiere el economista venezolano incluye la corrupción, que de acuerdo con los investigadores Carlos Tablante y Marcos Tarre le costó a las arcas públicas unos 350 mil millones de dólares sólo en los años de la bonanza petrolera, entre 2004 y 2014.?

Política de carro completo

En 2022, la economía venezolana volvió a crecer –un 12%-- después de ocho años consecutivos de contracción, lo que los expertos atribuyeron al viraje de Maduro hacia un modelo de mercado, en el que los subsidios se retiraron de manera paulatina, sin anuncios, y en el que se retiró en los hechos el control de cambios, lo que acabó por dolarizar las transacciones económicas.

En 2023, la administración del entonces mandatario estadunidense Joe Biden decidió aliviar las sanciones económicas a Venezuela a cambio de que Maduro negociara un acuerdo con la oposición política para permitir que las elecciones presidenciales programadas para este año se realicen en condiciones de equidad, transparencia y con observación internacional.

Biden permitió a la petrolera Chevron reactivar sus inversiones en Venezuela, lo que generó un aumento en la producción de crudo, y el gobierno de Maduro reanudó conversaciones con representantes de la oposición en busca de un acuerdo político.

Pero en las elecciones presidenciales de 2024 Maduro impidió la participación de la líder opositora María Corina Machado y, a pesar de ello, según miles de actas de votación, perdió los comicios de julio de ese año ante Edmundo González Urrutia, lo que lo llevó a cometer un fraude y proclamar su victoria.

Guerra, exdiputado y economista de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indica que, en general, el chavismo, que estaba por cumplir en febrero próximo 27 años en el poder con los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, ha sido un fracaso económico y social ya que, en ese lapso, el ingreso per cápita se redujo a la mitad y el salario mínimo –en su equivalencia en dólares— casi se pulverizó al reducirse en 99%.

El 2 de febrero de 1999, cuando el excoronel Hugo Chávez juramentó como presidente de Venezuela, este país era la quinta economía latinoamericana, con un PIB de 170 mil 093 millones de dólares, y hoy es la décima, por abajo de Guatemala, con un producto de 88 mil 385 millones de dólares en 2025, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

José Guerra, maestro en economía de la Universidad de Illinois, señala que el desastre comenzó con Chávez, quien en 2005 se declaró socialista e inició un proceso de expropiación de empresas que a la postre resultaron mal administradas y saqueadas por allegados suyos a quienes puso a manejarlas.

“Pero ese desastre fue consumado por Maduro”, asegura.