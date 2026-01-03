Mamdani rechaza ataque de EU a Venezuela: es "una violación al derecho federal e internacional"

MADRID (EUROPA PRESS) - El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, llamó al presidente estadunidense, Donald Trump, para trasladarle su rechazo al reciente ataque militar sobre Venezuela, en el que fue apresado el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Mamdani criticó que se "intente un cambio de régimen" y "la violación de las leyes federales e internacionales" con esta acción militar en Venezuela, explicó en una rueda de prensa recogida por medios estadunidenses.

Además, en la cuenta oficial del alcalde de Nueva York, Mamdani apuntó: "Atacar unilateralmente a una nación soberana constituye un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional.

El alcalde agregó: "Esta flagrante búsqueda de un cambio de régimen no solo afecta a quienes residen en el extranjero, sino que impacta directamente a los neoyorquinos, incluyendo a decenas de miles de venezolanos que consideran esta ciudad su hogar".

I was briefed this morning on the U.S. military capture of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, as well as their planned imprisonment in federal custody here in New York City.



Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 3, 2026

Mamdani fue elegido con un amplio margen (50.78 por ciento) en las elecciones del pasado 4 de noviembre tras imponerse en las primarias del Partido Demócrata con un programa claramente de izquierda, alejado de las posturas tradicionales demócratas.

Entre sus principales promesas electorales está la de proporcionar transporte gratuito en autobús, congelar los alquileres y atención en escuelas infantiles gratuita hasta los cinco años.