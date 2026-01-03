"No es por drogas, es por petróleo": Stephen King critica a Trump por la captura de Maduro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El reconocido autor de novelas de terror Stephen King lanzó una crítica contra el presidente Donald Trump tras el anuncio de una intervención militar estadounidense en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

King acusa a Trump de hipocresía y de motivaciones ocultas centradas en el petróleo venezolano, en lugar de la lucha contra el narcotráfico alegada por la Casa Blanca. Esta reacción se produce en medio de un torbellino de controversia global por la operación, descrita por Trump como un "ataque a gran escala" que permitirá a Estados Unidos "dirigir" temporalmente el país sudamericano.

El incidente marca la intervención militar más audaz de EU en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989.

El escritor de bestsellers como It y The Shining escribió: "Maduro no es un buen tipo, de acuerdo. Pero tampoco lo es Putin, y Trump le desplegó la jodida alfombra roja. No se trata de drogas, se trata de petróleo (que en cierto modo ES droga). Justo cuando crees que Trump ha tocado fondo, rebota aún más".

King, conocido por sus opiniones liberales y su activismo en redes sociales es un crítico de Trump por temas como la inmigración y la democracia, posicionándose como una voz cultural influyente en el debate político estadunidense.