Petro y Boric condenan ataque de EU a Venezuela; Milei celebra captura de Maduro

BOGOTÁ (apro).- Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Chile, Gabriel Boric, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenaron hoy el ataque militar lanzado esta madrugada por Estados Unidos contra Venezuela, mientras que el mandatario argentino, Javier Milei, celebró la captura del líder chavista Nicolás Maduro por parte de tropas estadunidenses.

En su cuenta de X, Lula afirmó que los bombardeos estadunidenses contra varias instalaciones militares en Venezuela "han traspasado una línea inaceptable" y sostuvo que esa agresión representa “una grave afrenta a la soberanía” venezolana y sienta un precedente “extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".

Por su parte, Petro dijo que, en su calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Colombia convocará a una reunión de esa instancia para analizar las implicaciones de ese ataque y dijo que su gobierno “rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”.

En un mensaje en X, Petro señaló que los conflictos internos entre los pueblos “los resuelven los mismos pueblos en paz” porque “ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas”.

El presidente colombiano anunció, además, que ordenó el despliegue de efectivos de la fuerza pública en la frontera con Venezuela para asistir a migrantes “en caso de entrada masiva de refugiados” a Colombia.

El presidente chileno, Gabriel Boric, expresó por su parte en la red X la preocupación y condena de su gobierno por las acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela y llamó a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta a ese país.

“Chile –escribió Boric-- reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados.”.

Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país.



Chile reafirma su adhesión a principios básicos… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 3, 2026

Agregó que la crisis venezolana “debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”.

En contraste, el presidente argentino, Javier Milei, reposteó en su cuenta de X la noticia de la captura de Maduro en el marco de los ataques a Venezuela esta madrugada y escribió: “La libertad Avanza. Viva la libertad carajo”.

Otro presidente de derecha de la región, el ecuatoriano Daniel Noboa, también celebró la captura de Maduro y señaló: “A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente”.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que el ataque contra Venezuela fue un acto de "terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano" y contra América Latina, por lo que pidió una reacción de la comunidad internacional.