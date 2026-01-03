Reportan graves daños a la infraestructura militar venezolana por ataques de EU

Un vehículo blindado destruido se encuentra en el aeropuerto La Carlota de Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026, tras reportarse explosiones en el lugar.. Foto: Ariana Cubillos / AP

BOGOTÁ (apro).- Videos divulgados por medios de comunicación independientes y en redes sociales muestran que los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, ocurridos durante la madrugada de este sábado, causaron graves daños a la infraestructura y el equipamiento militar de las Fuerzas Armadas venezolanas, que además lucieron inermes ante los ataques.

Un militar retirado venezolano consultado por Proceso vía telefónica en Caracas dijo que los bombardeos estadunidenses contra blancos militares en la capital del país y en varios estados mostraron “el enorme grado de debilidad operacional” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para repeler ataques aéreos con equipo de alta tecnología.

Los videos que circulan sobre los bombardeos, realizados por decenas de helicópteros del Pentágono, “demuestran que hubo gran destrucción de equipo militar, de radares, tanques de guerra, aviones de combate y artillería antiaérea” de las FANB, con lo cual “quedó reducida de manera muy significativa su capacidad de defensa” ante eventuales futuros ataques, señaló el militar, quien pidió la reserva de su identidad.

De acuerdo con el exoficial de la FANB, de la que se separó en 2024 tras el fraude electoral cometido por Maduro en los comicios presidenciales de julio de ese año, consideró que la institución armada ni siquiera tuvo capacidad para repeler el fuego de los helicópteros estadunidenses que atacaron Venezuela en una operación que culminó con la captura y extracción del país del líder chavista Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

“Todos los habitantes de Caracas vimos que el fuego venía de arriba hacia abajo, pero nunca de abajo hacia arriba, como había dicho Maduro”, señaló el militar retirado.

En una alocución esta madrugada, el ministro de Defensa del régimen chavista, general Vladimir Padrino, dijo que las autoridades realizan un recuento de los muertos y heridos, pero no habló de daños a la infraestructura militar.

Además, dijo que la FANB activará “todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos para la defensa integral de la nación”. Y advirtió: “Nos han atacado, pero no nos doblegarán”.

La fuente militar consultada consideró que las reacciones de varios líderes chavistas que llamaron a la “defensa integral” de la nación “tienen mucho de retórica y muy poco de realidad”, por lo que no prevé que se produzcan movilizaciones masivas para responder a los ataques estadunidenses, que además fueron fulminantes y orientados contra blancos específicos.