Trump advierte a Petro que debe "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro

El presidente Donald Trump en la conferencia de prensa en Mar-a-Lago, tras la captura y traslado a EU del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el sábado 3 de enero de 2026, en Palm Beach, Florida. Foto: AP Photo/Alex Brandon

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente estadunidense, Donald Trump, lanzó una advertencia al presidente colombiano, Gustavo Petro, al que emplazó a "cuidarse el trasero" tras la incursión militar en la que ha sido capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

Petro "tiene laboratorios de cocaína, tiene fábricas donde produce cocaína", aseguró el republicano. "La están enviando a Estados Unidos, así que sí. Tiene que cuidarse el trasero", aseveró Trump al ser preguntado en rueda de prensa sobre Petro.

El propio Petro aseguró en su cuenta en X que "no estoy preocupado para nada" en respuesta a una publicación de un periodista en el que destacaba la detención del líder del "cártel de los soles", la supuesta organización corrupta e implicada en el narcotráfico que estaría dirigiendo Maduro.

El pasado mes de diciembre Trump ya había advertido que Petro será "el siguiente" tras Maduro.