Trump anuncia que Estados Unidos se hará cargo de Venezuela

Donald Trump. El presidente Donald Trump durante la conferencia donde anunció los detalles de la detención de Nicolás Maduro. Foto: AP Photo/Alex Brandon

WASHINGTON (apro).-Tras el ataque militar del Pentágono en Caracas que culminó con la captura del Nicolás Maduro y su esposa, Celia Flores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en conferencia de prensa que su gobierno manejara a Venezuela hasta que se dé una “transición apropiada y juiciosa” en la nación Sudamericana.

En conferencia de prensa en su residencia en Mar a Lago, y minutos después de publicar una fotografía de Maduro, esposado a bordo del buque de guerra Iwo Jima, el mandatario estadunidense enfatizo: “Vamos a manejar (a Venezuela) hasta que se dé una transición (de poder) apropiada”.

Acompañado del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el de Estado, Marco Rubio y el general, Dan Caine, Jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, Trump estableció que el operativo militar para capturar a Maduro fue “un ataque por la justicia”.

Trump destacó que la captura de Maduro y de su esposa se llevó a cabo bajo sus órdenes, por medio de un operativo que vio en tiempo real.

“Las fuerzas armadas llevaron a cabo una operación extraordinaria en la capital de Venezuela”, puntualizó el presidente de Estados Unidos.

En la conferencia de prensa realizada este sábado en Mar a Lago, Florida, Trump estableció que “un equipo” se hará cargo temporalmente de manejar a Venezuela, dando a conocer que Delcy Rodríguez la vicepresidente venezolana bajo Maduro, tomará parte en ello.

“Un equipo de estadunidenses que incluyen al Secretario de Guerra y al de Estado- estarán trabajando con venezolanos, ella (Rodríguez) ha informado a Rubio que hará lo que se necesita, no tiene opciones; lo vamos a manejar a manera correcta y apropiada”, acotó Trump.

El presidente de Estados Unidos también dejó en claro que ahora su país y gobierno se apoderarán del sector petrolero venezolano, agregando que reembolsará a las empresas internacionales del sector energético, lo que Hugo Chávez, antes que Maduro les quitó con la expropiación.

“Los venezolanos serán los más beneficiados”, aseguró Trump.

En la conferencia de prensa, Trump fue cuestionado sobre sí lo que hizo el Pentágono en Caracas, podría tener emulación en otras naciones del hemisferio occidental, específicamente en Colombia por la antipatía que mantiene con su homólogo; Gustavo Petro.

“Tiene que cuidarse el culo”, respondió el presidente de Estados Unidos en referencia a Petro, destacando que en Colombia se fabrica cocaína.

De manera indirecta, Trump extendió la amenaza contra Cuba, país del que dijo, “pronto” se estará hablando mucho, y para los cárteles del narcotráfico sobre todo los mexicanos por trasegar fentanilo a Estados Unidos, substancia a la que designó como arma de destrucción masiva.

“Aseguraremos la frontera sur (estadunidense que colinda con el norte de México) y los cárteles serán aplastados para defender a los estadunidenses, no permitiré que los criminales y terroristas los amenacen”, puntualizo Trump en la conferencia de prensa.

Como para machacar que el operativo contra Maduro fue un acto para restablecer la influencia y dominio de Estados Unidos en las Américas, Trump habló de la Doctrina Monroe que revivió hace unas semanas.

“Estamos restableciendo en la región nuestro poder de manera muy poderosa… olvidaron a la Doctrina Monroe, ya no será olvidada”.

Respecto al manejo de la era post-Maduro, Trump aclaró que no pretende enviar tropas del Pentágono a Venezuela, aunque podría desplegarse “un operativo pequeño” para resguarda al sector petrolero que indicó fue clave en su objetivo de ordenar el operativo bélico.

El operativo militar para atrapar a Maduro y a su esposa, Trump no dejó de destacarlo como un “asalto espectacular” como nadie había visto desde la época de la Segunda Guerra Mundial.

Indicó también que el Pentágono con apoyo de agentes de la CIA y de otras agencia civiles de la aplicación de la ley, paralizaron a las fuerzas militares venezolanas, aunque reconoció que hubo escaramuzas militares, de las que las fuerzas estadunidenses salieron ilesas.

“Con esto respetarán como nunca a Estados Unidos… estábamos preparados para una segunda oleada de ataques militares”, informó Trump sin entrar en detalles el respecto.

En la rueda de prensa al presidente se le preguntó que sí antes de dar la orden del operativo al Pentágono, informó al Congreso federal de su país, del cual requiere la autorización para un acto de guerra.

“El Congreso tiene la tendencia a filtrar (la información)… había muchos barcos (rodeando a Venezuela, ellos (los legisladores) sabían lo que venía. El Congreso filtra”, agregó el mandatario.

Maduro y su esposa a bordo del buque de guerra Iwo Jima, llegarán eventualmente a Estados Unidos para ser presentados ante la Corte Federal del Distrito Sur, en Nueva York, sin embargo, ahora Trump habló de que el procedimiento judicial por narco terrorismo en contra de los dos, podría ser transferido a una corte federal en Florida.

El expresidente venezolano y otros con la exclusión de su esposa, están encauzados judicialmente en Nueva York desde 2020 por delitos de trasiego de cocaína, posesión de armas y lavado de dinero, pero ahora podrían ser acusados bajo otros cargos por medio de un súper encausamiento o actualización de delitos.

Pam Bondi, la Procuradora General de Justicia, antes de la conferencia de prensa de Trump en un mensaje en la red social X, adelantó que los nuevos cargos a Maduro y a su esposa incluirían; “posesión de armas”, “conspiración para distribuir cocaína” y “posesión de dispositivos destructivos (fentanilo) en contra de Estados Unidos”.

Bajo los delitos de terrorismo y de conspirar para introducir fentanilo y otras drogas a Estados Unidos, Maduro y su esposa al ser declarados culpables de los cargos por un jurado calificador en un juicio, enfrentarían una condena de pena de muerte o cadena perpetua como castigo máximo, o de 30 años en prisión como mínimo.