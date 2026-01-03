Trump comparte primera imagen de Maduro detenido tras operación militar en Venezuela

La imagen de Nicolás Maduro detenido, compartida por la Casa Blanca. Foto: @WhiteHouse

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó este sábado la primera fotografía de Nicolás Maduro en custodia estadunidense, horas después de anunciar la captura del líder venezolano en una audaz incursión militar en Caracas.

Maduro fue trasladado al USS Iwo Jima en el Caribe y se dirige a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y armas en un tribunal federal.

La imagen muestra al líder venezolano vendado con una máscara opaca negra sobre los ojos, auriculares rojos grandes que podrían servir para desorientación sensorial, y sosteniendo una botella de agua en un entorno que parece el interior de una aeronave militar o de transporte seguro.

Maduro aparece vestido con un conjunto gris casual de sudadera y pantalón Nike.

Según el mandatario, no hubo bajas estadunidenses, y los detenidos fueron trasladados inicialmente al USS Iwo Jima en el Caribe antes de dirigirse a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcoterrorismo, tráfico de armas y otros delitos.

Trump anunció este sábado que fuerzas estadunidenses capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar a gran escala en Caracas.

La operación, ejecutada por fuerzas especiales como Delta Force y en coordinación con la DEA, incluyó ataques a instalaciones militares venezolanas, con reportes de explosiones en bases como Fuerte Tiuna y La Carlota, además de cortes de energía en la capital.

El poder de la imagen

Esta fotografía, tomada a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima, ha generado un torrente de reacciones globales, destacando el rol de la imagen en la era digital como herramienta para moldear narrativas políticas y justificar acciones internacionales.

La fotografía, que Trump tituló simplemente "Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", presenta una composición cruda y reveladora que enfatiza la vulnerabilidad del capturado. En el centro de la imagen se ve a Maduro, de 63 años.

En un mundo saturado de información visual, esta fotografía trasciende su rol documental para convertirse en un instrumento de propaganda y poder blando. Trump, maestro en el uso de las redes sociales, la utilizó para anunciar la captura antes de cualquier comunicado oficial.

La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, culmina meses de escalada en las tensiones entre Washington y Caracas, marcadas por sanciones, interceptaciones de narcotraficantes y amenazas directas de Trump.

Según detalles revelados por el presidente en una entrevista con Fox News y confirmados por la fiscal general Pam Bondi, la operación se inició en la madrugada del 3 de enero de 2026 con un "ataque a gran escala", que incluyó bombardeos precisos en la capital venezolana y un asalto terrestre a lo que Trump describió como una "fortaleza".

Maduro y Flores fueron extraídos de su hogar sin resistencia significativa, posiblemente gracias a inteligencia de la CIA y coordinación con disidentes venezolanos.

Inmediatamente fueron trasladados a bordo del USS Iwo Jima, un buque anfibio de asalto estacionado en el Caribe, donde se tomó la fotografía. Desde allí, la pareja fue traslada hacia Nueva York, donde enfrentarán cargos en el Distrito Sur de Manhattan por narcoterrorismo, lavado de dinero y conspiración para importar drogas –acusaciones pendientes desde 2020.

Bondi enfatizó que "pronto enfrentarán la ira total de la justicia estadounidense en suelo americano".