Trump dice que no habrá militares de EU en Venezuela si Delcy Rodríguez "hace lo que queremos"

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente estadunidense, Donald Trump, matizó que no habrá presencia militar estadunidense en Venezuela si la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez "hace lo que queremos".

Trump concedió una entrevista a The New York Post en la que fue interrogado por su anuncio de que "se haría cargo" de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro y concretamente por si habría militares estadunidenses en Venezuela para ayudar a gobernar el país.

"No, si la vicepresidenta de Maduro... Si la vicepresidenta hace lo que queremos no tendremos que hacer eso", explicó Trump, aunque subrayó que "estamos preparados" a enviar militares. "Ya sabes. Tenemos una segunda oleada que es mucho más grande que la primera", adelantó. Trump destacó que "hemos hablado con ella muchas veces y ella lo comprende".

Sin embargo, tras la captura de Maduro, Rodríguez compareció en la televisión pública para subrayar que Maduro es el "único" presidente del país y exigió la liberación inmediata del mandatario y de su esposa, también apresada, Cilia Flores.