Venezuela
Trump dice que no habrá militares de EU en Venezuela si Delcy Rodríguez "hace lo que queremos"Trump dijo estar preparado para enviar "una segunda oleada" militar mucho más grande que la primera.
MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente estadunidense, Donald Trump, matizó que no habrá presencia militar estadunidense en Venezuela si la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez "hace lo que queremos".
Trump concedió una entrevista a The New York Post en la que fue interrogado por su anuncio de que "se haría cargo" de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro y concretamente por si habría militares estadunidenses en Venezuela para ayudar a gobernar el país.
"No, si la vicepresidenta de Maduro... Si la vicepresidenta hace lo que queremos no tendremos que hacer eso", explicó Trump, aunque subrayó que "estamos preparados" a enviar militares. "Ya sabes. Tenemos una segunda oleada que es mucho más grande que la primera", adelantó. Trump destacó que "hemos hablado con ella muchas veces y ella lo comprende".
Sin embargo, tras la captura de Maduro, Rodríguez compareció en la televisión pública para subrayar que Maduro es el "único" presidente del país y exigió la liberación inmediata del mandatario y de su esposa, también apresada, Cilia Flores.