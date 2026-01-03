“Vamos a impulsar la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas”: María Corina Machado

GINEBRA (apro).- María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, dijo en rueda de prensa, a pregunta expresa de Proceso, que su misión ha sido y será impulsar la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas en las elecciones del 2024.

En dichas elecciones Edmundo González arrasó con un 70% de los votos, según las papeletas que están en poder de la oposición, que denunció que Nicolás Maduro se hizo con el triunfo desconociendo la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas y comenzó una recia persecución contra opositores.

La oposición denuncia que el régimen de Maduro utilizó artimañas legales para desacreditar como posible contendiente en dichas elecciones a Machado, quedando así Edmundo González como candidato único de la oposición venezolana, con Machado como compañera de fórmula.

Maduro, para ejercer presión contra González, encarceló a su yerno Rafael Tudares y, de manera arbitraria y sin el debido proceso, fue condenado a 30 años de cárcel. Además, desde hace un año su hija no ha podido visitar a su marido en prisión, desconoce en qué cárcel se encuentra y hasta el momento no ha tenido prueba de vida de Tudares, acusado de traición a la patria y sedición.

Según informes de la misión de expertos de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, se calcula que hay al menos dos mil presos políticos privados de la libertad en condiciones terribles, sin respeto a convenciones y tratados de los que el gobierno de Caracas es parte.

Asimismo, la ONU ha documentado graves violaciones de derechos humanos perpetradas con anuencia de Maduro como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, castigos corporales, violencia sexual, entre otros. A raíz de tales informes, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, lanzó una orden de aprehensión contra Maduro y su círculo más cercano de colaboradores, por crímenes de lesa humanidad.

De igual forma el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos Volker Türk, denunció la violación de garantías individuales ante el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra.

Con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, Proceso lanzó la pregunta a Machado en rueda de prensa sobre si se postularía a la Presidencia de su país. A la luz de los acontecimientos en Venezuela, en donde hasta el momento de la redacción de este texto se sabe que Maduro y su esposa fueron extraídos del país por órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentamos a continuación la respuesta de Machado a la pregunta de Proceso.

Proceso: ¿Cuál es tu mensaje para Maduro y si nos puedes compartir si tú quieres correr para la Presidencia de tu país?

“Al final la decisión ha sido de los venezolanos. Los venezolanos logramos en condiciones extremas, Gabriela, donde nadie creía que era posible. Nos dijeron, ‘es una locura, es imposible’, pudimos demostrar lo que nosotros queremos, de manera que aquí lo que nosotros estamos defendiendo y vamos a impulsar es la voluntad de los venezolanos.

“Y si voy a aspirar a la Presidencia… un día a la vez. Primero lo primero, primero lo primero. Edmundo González Urrutia fue elegido presidente. Todos los venezolanos dentro y fuera del país tendrán derecho al voto sin miedo y con confianza.

“Vamos a ser la envidia del mundo con el sistema electoral, con el sistema judicial que tendremos, con el sistema educativo que tendremos, con el sistema sanitario que tendremos. Y si la gente se pregunta, pero ¿cómo lo habéis hecho si era imposible?

“Y lo haremos. Haremos lo posible cuando todo el mundo pensaba que era imposible”.

Maduro, acusado por narcoterrorismo en la corte de Nueva York

Al momento de redactar esta nota, la fiscal general de EU, Pam Bondi, afirmó que Maduro ha sido acusado en el Distrito Sur de Nueva York Maduro “de conspiración de narcoterrorismo, conspiración de importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

“Pronto se enfrentará a toda la fuerza de la justicia estadounidense en los tribunales estadunidenses”, agrega Bondi sin hacer referencia a las acusaciones contra Cilia Flores, esposa de Maduro.

Finalmente, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, reveló a medios locales que “no prevé más acciones contra Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia estadunidense”.

“Un enorme agradecimiento a nuestro valiente ejército que llevó a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, expresó el funcionario.