Venezuela: el origen del gobierno de Nicolás Maduro desde 2013

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela se originó en 2013 tras una sucesión constitucional activada por la muerte del entonces presidente Hugo Chávez. Más de una década después, ese ciclo político entró en una nueva fase entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando Reuters y The Associated Press (AP) informaron que Estados Unidos anunció la captura de Maduro durante una operación nocturna y que el mandatario llegó a territorio estadounidense el mismo sábado.

De acuerdo con Reuters, Maduro aterrizó este sábado en el aeropuerto Stewart, en el estado de Nueva York, tras ser trasladado fuera de Venezuela, según la identificación realizada por cadenas de televisión estadounidenses y material audiovisual difundido. The Associated Press reportó que la operación fue anunciada por autoridades de Estados Unidos y que el episodio abrió un periodo de incertidumbre política en Venezuela respecto al control del poder ejecutivo.

Venezuela: cómo se definió la sucesión presidencial en 2013

Hugo Chávez falleció el 5 de marzo de 2013, semanas después de haber sido reelegido para un nuevo mandato sin poder asumirlo. La Constitución venezolana establece que, ante la falta absoluta del presidente electo antes de la toma de posesión, el vicepresidente ejecutivo asume la presidencia encargada y se convocan elecciones.

En ese momento, Nicolás Maduro ocupaba la vicepresidencia, cargo para el que había sido designado en octubre de 2012. El Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones presidenciales para el 14 de abril de 2013. Maduro fue postulado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y resultó ganador, de acuerdo con los resultados oficiales. El 19 de abril de 2013 juró como presidente para completar el período iniciado por Chávez, con lo que comenzó formalmente su gobierno.

El antecedente del poder y la llegada de Hugo Chávez

El origen del gobierno de Maduro está ligado al ascenso de Hugo Chávez a la presidencia a finales del siglo XX. Chávez ganó las elecciones del 6 de diciembre de 1998 y asumió el cargo el 2 de febrero de 1999. Ese mismo año impulsó un proceso constituyente que derivó en la aprobación de una nueva Constitución en diciembre de 1999.

Bajo ese marco legal, Chávez fue nuevamente electo en 2000 y posteriormente reelegido en 2006 y 2012. Su permanencia en el poder se extendió por casi 14 años, desde febrero de 1999 hasta su fallecimiento en marzo de 2013. Durante ese periodo, concentró la conducción del Ejecutivo y estructuró el movimiento político que continuó tras su muerte.

El origen político y sindical de Nicolás Maduro

Antes de incorporarse a cargos de elección popular, Nicolás Maduro desarrolló su trayectoria en el ámbito sindical. Proveniente de un entorno familiar de clase trabajadora, se desempeñó como trabajador del Metro de Caracas, donde participó en actividades gremiales vinculadas al sector transporte.

Durante la década de 1980, Maduro militó en organizaciones políticas de izquierda, entre ellas la Liga Socialista, de acuerdo con registros públicos sobre su trayectoria. Tras el intento de golpe de Estado encabezado por Hugo Chávez en 1992, Maduro se incorporó al movimiento político que posteriormente se estructuró como el proyecto que llegó al poder en 1999.

Con la victoria electoral de Chávez en 1998 y su toma de posesión en 1999, Maduro inició una carrera institucional dentro del oficialismo. Fue electo diputado a la Asamblea Nacional Constituyente entre 1999 y 2000, posteriormente diputado de la Asamblea Nacional y presidente del Parlamento entre 2005 y 2006.

En 2006 fue designado ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó hasta 2013. Durante ese periodo, representó a Venezuela en foros y negociaciones internacionales y formó parte del círculo político cercano al presidente Chávez.

En diciembre de 2012, Chávez señaló públicamente a Maduro como su sucesor político. Tras la muerte del mandatario en marzo de 2013, Maduro asumió la presidencia encargada y posteriormente ganó las elecciones presidenciales convocadas para abril de ese año, con lo que inició su primer mandato presidencial.

Venezuela: continuidad del gobierno y años en el poder de Nicolás Maduro

Desde su juramentación en abril de 2013, Nicolás Maduro gobernó Venezuela de manera continua. Tras completar el período iniciado por Chávez, fue reelegido en 2018 y asumió un nuevo mandato el 10 de enero de 2019. Posteriormente, participó en los comicios presidenciales de 2024, tras los cuales el órgano electoral anunció su reelección y el inicio de un nuevo período en enero de 2025.

Entre abril de 2013 y enero de 2026, Maduro acumuló más de 12 años en el poder, distribuidos en tres períodos presidenciales consecutivos conforme al calendario oficial. Durante ese tiempo, mantuvo el control del Ejecutivo y de las principales instituciones del Estado.

Venezuela: datos biográficos y formación académica

Hugo Chávez

Nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, estado Barinas.

Se formó como oficial del Ejército en la Academia Militar de Venezuela.

Alcanzó el grado de teniente coronel.

Su trayectoria pública se consolidó tras el intento de golpe de Estado de 1992.

Posteriormente inició su participación electoral, que lo llevó a la presidencia en 1999.

Nicolás Maduro