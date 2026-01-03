Von der Leyen pide que cualquier "solución" para Venezuela respete el derecho internacional

MADRID (EUROPA PRESS) - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó este sábado que cualquier "solución" para Venezuela, tras el ataque estadunidense sobre Caracas y alrededores y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, debe respetar el derecho Internacional.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Von der Leyen indicó que está siguiendo "muy de cerca" la situación en Venezuela y declaró que la UE "está de parte del pueblo de Venezuela y respaldará una transición pacífica y democrática".

Sin embargo "cualquier solución" al respecto "deberá respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas".

Von der Leyen, por último, ha informado de que está en estrecho contacto con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas para, "en coordinación con los Estados miembro, garantizar que los ciudadanos europeos" en Venezuela "puedan contar con el total respaldo" de la UE.

Ribera: El derecho internacional debe respetarse siempre

También se pronunció sobre los ataques de Washington a Venezuela la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera, quien detalló que sigue con atención la situación en Venezuela, y defendió que "ante cualquier situación, en cualquier lugar del mundo" se debe respetar el Derecho Internacional.

"Necesitamos un mundo basado en reglas", dijo la también comisaria de Competencia en un mensaje en la red social Blue Sky, en el que ha llamado a "la distensión y al diálogo", y expresado su confianza en los esfuerzos de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, "por encontrar una solución pacífica y diplomática, de conformidad con la ley", en el país latinoamericano.

"Quiero expresar mi solidaridad con todos los venezolanos que aspiran a un futuro mejor, democrático y pacífico, y que están viviendo momentos de incertidumbre y tensión", añadió, indicando que la UE "seguirá apoyando una solución democrática" en Venezuela que respete "los derechos y las libertades".