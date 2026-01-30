Administración de Trump aprueba nueva venta de armas a Israel por valor de más de 6 mil mdd. Foto: AP

WASHINGTON (AP).- El gobierno de Trump aprobó un nuevo y masivo paquete de ventas de armas a Israel por un total de 6 mil 670 millones de dólares, incluidos 30 helicópteros de ataque Apache y equipo y armas relacionadas, así como 3 mil 250 vehículos tácticos ligeros.

El Departamento de Estado anunció las cuatro ventas separadas a Israel el viernes por la noche en medio de crecientes tensiones en el Medio Oriente por la posibilidad de ataques militares estadounidenses en Irán.

Las ventas también fueron anunciadas mientras el presidente Donald Trump avanza con su plan de alto el fuego para Gaza que pretende poner fin al conflicto entre Israel y Hamás y reconstruir y reurbanizar el territorio palestino después de dos años de guerra que lo dejaron devastado, con decenas de miles de muertos.

Los helicópteros Apache, que estarán equipados con lanzacohetes y equipo de orientación avanzado, son la mayor parte del paquete total, que asciende a 3 mil 800 millones de dólares, según el Departamento de Estado, que notificó al Congreso su aprobación de las ventas el viernes.

La siguiente porción más grande son los vehículos tácticos ligeros, que se utilizarán para trasladar personal y logística “para ampliar las líneas de comunicación” de las Fuerzas de Defensa de Israel y costarán mil 980 millones de dólares, dijo.

Israel invertirá 740 millones de dólares adicionales en unidades de potencia para los vehículos blindados de transporte de personal que ha tenido en servicio desde 2008, según el departamento. Los 150 millones de dólares restantes se destinarán a una cantidad pequeña, aunque no declarada, de helicópteros ligeros utilitarios para complementar el equipo similar que ya posee, añadió.

En declaraciones separadas, pero casi idénticas, el departamento dijo que ninguna de las nuevas ventas afectaría el equilibrio militar en la región y que todas ellas “mejorarían la capacidad de Israel para enfrentar las amenazas actuales y futuras al mejorar su capacidad para defender las fronteras de Israel, la infraestructura vital y los centros de población”.

“Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel, y es vital para los intereses nacionales estadounidenses ayudar a Israel a desarrollar y mantener una capacidad de autodefensa fuerte y preparada”, dicen las declaraciones.