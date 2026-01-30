Detienen al periodista Don Lemon por su cobertura de unas protestas en Minnesota contra el ICE

MADRID (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Estados Unidos detuvo este viernes al conocido periodista Don Lemon, que el pasado 18 de enero cubría unas protestas en los alrededores y dentro de una iglesia en Saint Paul, Minnesota, en la que un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejerce de pastor religioso.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que la detención se ha llevado a cabo este viernes "temprano". Además de Lemon, antiguo presentador de la cadena CNN, otras tres personas más han sido detenidas, todas ellas "en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota".

Por este video es detenido Don Lemon, por su presunto papel en el asalto a una iglesia en Minnesota: El solo transmitió lo que sucedió en la iglesia.



El ex presentador de CNN, lo detienen en Los Ángeles, donde se suponía q debía cubrir los GRAMMYs.



La dictadura de Trump.

RT?? pic.twitter.com/WkWlvcch3Z — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) January 30, 2026

El abogado de Lemon, Abbe Lowell, informó de que ha sido detenido en Los Angeles, donde se encontraba para cubrir la entrega de los premios Grammy. "Este ataque sin precedentes a la Primera Enmienda y este intento de distraer la atención de las muchas crisis que enfrenta esta Administración no se tolerarán", dijo.

Lowell reprochó al Gobierno de Donald Trump que en lugar de investigar a los agentes de ICE que "asesinaron a dos manifestantes pacíficos en Minesota" esté "dedicando tiempo, atención y recursos" en arrestar a Lemon.

"La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas cuya función es sacar a la luz la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder", ha remarcado su abogado en un comunicado.