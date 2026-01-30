Jueza prohíbe a fiscales federales solicitar la pena de muerte contra Luigi Mangione

NUEVA YORK (AP).- Los fiscales federales no pueden pedir la pena de muerte contra Luigi Mangione por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, dictaminó el viernes un juez, frustrando el intento del gobierno de Trump de verlo ejecutado por lo que llamó un "asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos".

La jueza federal de distrito Margaret Garnett desestimó un cargo federal de asesinato que había permitido a la fiscalía solicitar la pena capital, al considerar que presentaba defectos técnicos. Garnett escribió que lo hizo para "excluir la pena de muerte como un castigo disponible para ser considerado por el jurado" al considerar si condenar a Mangione.

Garnett también desestimó un cargo por posesión de armas, pero mantuvo vigentes los cargos de acoso, que conllevan una pena máxima de cadena perpetua. Para solicitar la pena de muerte, la fiscalía debía demostrar que Mangione mató a Thompson al cometer otro "delito violento". El acoso no se ajusta a esa definición, escribió Garnett en su dictamen, citando jurisprudencia y precedentes legales.

En una victoria para la fiscalía, Garnett dictaminó que la fiscalía puede usar las pruebas obtenidas de su mochila durante su arresto, incluyendo una pistola de 9 mm y un cuaderno en el que, según las autoridades, Mangione describió su intención de "golpear" a un ejecutivo de seguros. Los abogados de Mangione habían intentado excluir esos objetos, argumentando que el registro era ilegal porque la policía aún no había obtenido una orden judicial.

Las sentencias podrían ser apelables. Garnett dio a la fiscalía 30 días para informarle sobre cualquier plan de apelar su decisión de pena de muerte. Se dejó un mensaje a un portavoz de la fiscalía federal en Manhattan, encargada del caso federal, solicitando sus comentarios.

Garnett reconoció que la decisión «puede parecerle a la persona promedio —y de hecho a muchos abogados y jueces— tortuosa y extraña, y el resultado puede parecer contrario a nuestras intuiciones sobre el derecho penal». Pero, dijo, reflejaba su «esfuerzo comprometido por aplicar fielmente los dictados de la Corte Suprema a los cargos en este caso. La ley debe ser la única preocupación de la Corte».

Mangione, de 27 años, parecía relajado mientras se sentaba con sus abogados en una breve audiencia previamente programada, aproximadamente una hora después de que Garnett emitiera su fallo por escrito. Los fiscales se reservaron su derecho a apelar la decisión, pero dijeron que estaban listos para proceder a juicio.

Los abogados de Mangione no abordaron la decisión durante la audiencia. Sin embargo, su abogada, Karen Friedman Agnifilo, declaró posteriormente que su cliente y su equipo de defensa se sintieron aliviados por la "increíble decisión".

La selección del jurado en el caso federal está programada para comenzar el 8 de septiembre, seguida de las declaraciones iniciales y los testimonios el 13 de octubre. La fecha del juicio estatal aún no se ha fijado. El miércoles, la fiscalía de Manhattan envió una carta instando al juez de ese caso a programar el juicio para el 1 de julio.

Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 mientras se dirigía a un hotel en el centro de Manhattan para la conferencia anual de inversionistas de UnitedHealth Group. Un video de vigilancia mostró a un hombre armado y enmascarado disparándole por la espalda. La policía afirma que las municiones tenían escrito "retrasar", "negar" y "deponer", imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las reclamaciones.

Mangione, un graduado de una universidad Ivy League de una familia adinerada de Maryland, fue arrestado cinco días después en un McDonald's en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan.

Cumpliendo la promesa de campaña de Trump de buscar enérgicamente la pena capital, la fiscal general Pam Bondi ordenó en abril pasado a los fiscales federales de Manhattan que solicitaran la pena de muerte contra Mangione.

Fue la primera vez que el Departamento de Justicia intentó implementar la pena de muerte durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Trump regresó al cargo hace un año con la promesa de reanudar las ejecuciones federales tras su suspensión durante el mandato de su predecesor, el presidente Joe Biden.

Garnett, designada por Biden, dictó sentencia tras una oleada de presentaciones judiciales de la fiscalía y la defensa en los últimos meses. Presentó alegatos orales sobre el asunto a principios de este mes.

Además de buscar que se anule la pena de muerte por los motivos citados por Garnett, los abogados de Mangione argumentaron que el anuncio de Bondi violaba los protocolos establecidos desde hace tiempo del Departamento de Justicia y demostraba que la decisión estaba "basada en la política, no en el mérito".

Dijeron que sus comentarios, que fueron seguidos por publicaciones en su cuenta de Instagram y una aparición en televisión, “perjudicaron indeleblemente” el proceso del gran jurado que resultó en su acusación unas semanas después.

Los fiscales instaron a Garnett a mantener la pena de muerte sobre la mesa, argumentando que los cargos que permiten tal castigo son legalmente sólidos y que los comentarios de Bondi no son perjudiciales, ya que "la publicidad previa al juicio, incluso cuando es intensa, no es en sí misma un defecto constitucional".

En lugar de desestimar el caso directamente o prohibir al gobierno solicitar la pena de muerte, argumentaron los fiscales, las preocupaciones de la defensa pueden aliviarse mejor interrogando cuidadosamente a los posibles jurados sobre su conocimiento del caso y asegurando que los derechos de Mangione se respeten en el juicio.