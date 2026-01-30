Trump anuncia la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal

WASHINGTON (apro). – Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció la nominación de Kevin Warsh, como presidente de la Reserva Federal (Banco Central) para un periodo de cinco años que inicia en mayo de este año al culminar el de Jerome Powell.

“Me complace hacer el anuncio de la nominación de Kevin Warsh para ser el presidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal”, informó el mandatario estadunidense por medio de su cuenta personal en la red Truth Social.

Warsh, quien de 2006 a 2011 fungió como gobernador del banco central estadunidenses, puesto al que lo propuso el expresidente George W. Bush, es reconocido por ser un economista con ideologías conservadoras que encajan perfectamente con las del presidente Trump.

Aunque durante su primer mandato presidencial fue precisamente Trump quien nominara a Powell como presidente de la Reserva Federal (Fed), en este su actual segunda presidencia se ha mantenido en disputa con él debido a que no modifica la política monetaria cuando él lo exige.

La nominación de Warsh ocurre a unos días de que la Fed decidiera dejar intactas a las tasas de interés interbancarias que se encuentran en 3.5 y 3.75%, por encima de las presiones de Trump quien pedía que las bajaran por lo menos medio punto porcentual.

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo duda de que será recordado como uno de los grandes presidentes de la Fed, posiblemente el mejor… nunca los abandonará”, concluyó Trump en su mensaje en la red social de la que él es dueño.

Powell tras hacer el anuncio de dejar intactas a las tasas de interés, dio una conferencia de prensa en la que habló de la situación económica de los Estados Unidos y del futuro de la Fed, de la que dijo debe mantener su autonomía e independencia de intervenciones políticas.

La Fed, por orden constitucional, es un organismo autónomo del poder ejecutivo y legislativo que debe tomar decisiones sobre la política monetaria en base y exclusivamente a la situación macroeconómica y laboral de los Estados Unidos.

En estos momentos Estados Unidos vive un proceso económico incierto debido a los efectos negativos que ha implicado la decisión de Trump de imponer aranceles a varios países por razones políticas y no por intereses de seguridad macroeconómicas.

El nominado por Trump ha servido también como asesor especial de la Casa Blanca en materia económica y como secretario ejecutivo del consejo nacional económico de la Casa Blanca, amén de haber formado parte de varios puestos ejecutivos en el sector privado.