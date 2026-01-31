Ordenan que Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre sean liberados del centro de detención de ICE. Foto: Ali Daniels vía AP

(AP).- Un niño de cinco años y su padre deben ser liberados el martes del centro de Texas donde han estado detenidos después de ser detenidos por oficiales de inmigración en Minnesota, ordenó el sábado un juez federal en un fallo que criticó duramente el enfoque de la administración Trump para aplicar la ley.

Las imágenes de Liam Conejo Ramos, con un sombrero de conejito y una mochila de Spiderman, rodeado de oficiales de Inmigración y Control de Aduanas provocaron aún más indignación por la ofensiva migratoria de la administración en Minnesota.

El niño y su padre, Adrián Conejo Arias, fueron detenidos en el suburbio de Columbia Heights, en Minneapolis, el 20 de enero. Fueron llevados a un centro de detención en Dilley, Texas.

Esto provocó una protesta en el centro de detención familiar de Texas y una visita de dos miembros demócratas del Congreso de Texas.

El juez federal de distrito Fred Biery, con sede en San Antonio y designado por el expresidente demócrata Bill Clinton, dijo en su fallo que “el caso tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si eso requiere traumatizar a niños”.

Biery había dictaminado previamente que el niño y su padre no podían ser expulsados ??de Estados Unidos, al menos por ahora.

En su orden del sábado, Biery dijo: "también es evidente la ignorancia del gobierno de un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia", sugiriendo que las acciones de la administración Trump se hacen eco de aquellas que el entonces autor y futuro presidente Thomas Jefferson enumeró como agravios contra el rey Jorge de Inglaterra.

Entre ellas: “Ha enviado aquí enjambres de oficiales para hostigar a nuestro pueblo” y “Ha provocado una insurrección interna entre nosotros”.

Biery incluyó en su fallo una foto de Liam y referencias a dos líneas de la Biblia: “Jesús dijo: 'Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos'” y “Jesús lloró”.

No es el único juez federal que ha sido duro con el ICE recientemente. Un juez de Minnesota con pedigrí conservador describió a la agencia como un infractor recurrente de las órdenes judiciales relacionadas con la represión.

Stephen Miller, jefe de gabinete de políticas de la Casa Blanca, ha declarado que hay un objetivo de 3.000 arrestos migratorios diarios. Es a esa cifra a la que el juez pareció referirse como una "cuota".

Los portavoces del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El bufete de abogados de Jennifer Scarborough, que representa al niño y su familia, dijo en un comunicado que estaba trabajando “para garantizar una reunión segura y oportuna”.

“Estamos contentos de que la familia ahora pueda centrarse en estar junta y encontrar algo de paz después de esta experiencia traumática”, dijeron.

Vecinos y funcionarios escolares afirman que agentes federales de inmigración en Minnesota usaron al niño en edad preescolar como cebo, diciéndole que llamara a la puerta de su casa para que su madre abriera. El Departamento de Seguridad Nacional calificó esa descripción de los hechos como una "mentira descarada". Afirmó que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en la entrada de su casa.

El gobierno dice que Arias ingresó ilegalmente a Estados Unidos en diciembre de 2024. El abogado de la familia dice que tiene una solicitud de asilo pendiente que le permite permanecer en el país.

Durante la visita del miércoles de los representantes de Texas Joaquín Castro y Jasmine Crockett, el niño durmió en los brazos de su padre, quien dijo que Liam estaba frecuentemente cansado y no comía bien en el centro de detención que alberga a unas mil 100 personas, según Castro.

Las familias detenidas denuncian malas condiciones, como gusanos en la comida , dificultades para obtener agua potable y atención médica deficiente en el centro de detención desde su reapertura el año pasado. En diciembre, un informe presentado por el ICE reconoció que retuvieron a unos 400 niños por más tiempo del límite recomendado de 20 días.