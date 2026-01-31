Se derrumba una mina en el Congo y deja al menos 200 muertos

Mineros trabajan en la cantera de coltán D4 Gakombe en Rubaya, Congo, el 9 de mayo de 2025. (. Foto: AP/Moses Sawasawa

GOMA, Congo (AP).- Un deslizamiento de tierra ocurrido a principios de esta semana derrumbó varias minas en un importante sitio minero de coltán en el este del Congo, dejando al menos 200 personas muertas, dijeron el sábado las autoridades rebeldes.

El derrumbe se produjo el miércoles en las minas de Rubaya, controladas por los rebeldes del M23, según informó a The Associated Press Lumumba Kambere Muyisa, portavoz del gobernador de la provincia de Kivu Norte, designado por los rebeldes. Añadió que el deslizamiento de tierra fue causado por las fuertes lluvias.

“Por ahora, hay más de 200 muertos, algunos de los cuales siguen en el lodo y aún no han sido recuperados”, declaró Muyisa. Añadió que varios heridos fueron trasladados a tres centros de salud en la ciudad de Rubaya, mientras que se esperaba que las ambulancias trasladaran a los heridos el sábado a Goma, la ciudad más cercana, a unos 50 kilómetros.

El gobernador de Kivu del Norte, designado por los rebeldes, detuvo temporalmente la minería artesanal en el lugar y ordenó la reubicación de los residentes que habían construido refugios cerca de la mina, dijo Muyisa.

El gobierno del Congo, en una declaración publicada el día X, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y acusó a los rebeldes de explotar ilegal e inseguramente los recursos naturales de la región.

Un exminero del lugar dijo a The Associated Press que ha habido repetidos deslizamientos de tierra porque los túneles se excavan a mano, están mal construidos y no reciben mantenimiento.

“La gente excava por todas partes, sin control ni medidas de seguridad. En un solo pozo puede haber hasta 500 mineros, y como los túneles corren paralelos, un derrumbe puede afectar a varios pozos a la vez”, dijo Clovis Mafare.

Rubaya se encuentra en el corazón del este del Congo, una zona rica en minerales de esta nación centroafricana que durante décadas ha sido destrozada por la violencia de las fuerzas gubernamentales y diferentes grupos armados, incluido el M23 respaldado por Ruanda, cuyo reciente resurgimiento ha intensificado el conflicto, empeorando una crisis humanitaria ya aguda.

El Congo es un importante proveedor de coltán, un mineral metálico negro que contiene el metal raro tantalio, un componente clave en la producción de teléfonos inteligentes, computadoras y motores de aeronaves.

El país produjo alrededor del 40 % del coltán mundial en 2023, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, con Australia, Canadá y Brasil como otros grandes proveedores. Más del 15 % del suministro mundial de tantalio proviene de las minas de Rubaya.

En mayo de 2024, el M23 tomó la ciudad y el control de sus minas. Según un informe de la ONU, desde la toma de Rubaya, los rebeldes han impuesto impuestos al comercio y transporte de coltán, generando al menos 800 mil dólares al mes.

El este del Congo ha estado sumido en una crisis intermitente durante décadas. Diversos conflictos han creado una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con más de 7 millones de personas desplazadas, incluidas más de 300 mil que han huido de sus hogares desde diciembre.

A pesar de la firma de un acuerdo entre los gobiernos congoleño y ruandés negociado por Estados Unidos y de las negociaciones en curso entre los rebeldes y el Congo, los combates continúan en varios frentes en el este del Congo y siguen cobrándose numerosas bajas civiles y militares.

El acuerdo entre el Congo y Ruanda también abre el acceso a minerales críticos para el gobierno y las empresas estadounidenses.