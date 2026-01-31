Trump ordena no intervenir en ciudades gobernadas por demócratas "a menos que pidan ayuda"

El presidente Donald Trump habla durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el viernes 30 de enero de 2026, en Washington. Foto: AP foto/Evan Vucci

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció este sábado que ordenó a la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, no intervenir en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata "a menos que pidan ayuda".

"He ordenado a la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, que no vamos a intervenir bajo ninguna circunstancia en las mal gobernadas ciudades demócratas en cuanto a protestas o disturbios a menos que y hasta que nos pidan ayuda", indicó Trump en redes sociales.

Sin embargo, advirtió que van a custodiar "y con grandes medios" los edificios federales "que están siendo atacados por los lunáticos, agitadores e insurreccionistas bien pagados".

"Por favor, tengan en cuenta que he ordenado al ICE y a la Patrulla Fronteriza que apliquen estrictamente la protección de las propiedades del Gobierno federal", resaltó.

Trump recalcó que "no van a escupir a la cara a nuestros agentes, no van a dar puñetazos ni patadas a las luces de nuestros coches y no van a lanzar adoquines a nuestros vehículos ni a nuestros Guerreros Patriotas" porque si lo hacen "sufrirán una consecuencia igual o mayor".

El mandatario explicó que también remitió una copia de este texto a las autoridades locales y estatales, a las que instó a proteger sus propias instalaciones. Asimismo recuerda que "es su obligación proteger nuestra propiedad federal, edificios, parques y todo lo demás".

Después mencionó un caso en Eugene, Oregón, en el que "los criminales irrumpieron en un edificio federal y causaron muchos daños, asustaron y acosaron a buenos trabajadores", pero la Policía "no hizo nada para pararlo".

"No vamos a permitir que vuelva a pasar. Si las autoridades locales no son capaces de hacer frente a insurreccionistas, agitadores y anarquistas, inmediatamente nos presentaremos cuando se pida nuestra ayuda y nos encargaremos de la situación muy fácil y metódicamente, igual que hicimos con los disturbios de Los Ángeles de hace un año", indicó.

Las fuerzas federales estarán a disposición de gobernadores y alcaldes, "pero antes de que respondamos, deben utilizar la expresión 'por favor'".

"ICE, la Patrulla Fronteriza y, si es necesario, el Ejército, protegerán nuestra propiedad federal", señaló.

"Me eligieron por una política de control de fronteras que ahora ha sido perfeccionada, de seguridad nacional y de ley y orden. ¡Eso es lo que quiere Estados Unidos y eso es lo que está teniendo Estados Unidos!", remarcó.