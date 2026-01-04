Ejército venezolano acusa a EU de asesinar “a sangre fría” a la guardia de Maduro . Foto: ©2026 Vantor vía AP

BOGOTÁ (apro).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela rechazó hoy el “cobarde secuestro” del líder chavista Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y acusó a tropas estadunidenses de asesinar “a sangre fría” a gran parte del equipo de seguridad de la pareja, entre lo que había “soldados, soldadas y ciudadanos inocentes”.

Un comunicado leído por el ministro de Defesa y jefe de la FANB, general Vladimir Padrino, quien estaba rodeado de los altos mandos militares del país, señaló además que las instituciones castrenses reconocen la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de designar como presidenta encargada del país a la hasta ayer vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Padrino expresó también el respaldo de la FANB al decreto de estado de conmoción exterior promulgado el sábado por Rodríguez, el cual había sido suscrito hace unos días por Maduro para defender al país en caso de una invasión externa, pero el cual ha tenido un nulo efecto en la práctica porque no existe ningún despliegue de defensa territorial.

El general chavista dijo que “el gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país, y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz”.

La declaración de los jefes militares se produce luego de que el sábado en la madrugada fueran capturados Maduro y su esposa por tropas estadunidenses que atacaron el país y que trasladaron a la pareja a una cárcel en Nueva York, donde serán juzgados por narcotráfico.

Padrino afirmó que Maduro es la persona a la que “el pueblo de Venezuela eligió su presidente” en los “comicios libres” realizados en julio de 2024.

Lo que omitió decir el general es que esos comicios fueron ganados de manera holgada por el candidato opositor Edmundo González Urrutia, según demostraron miles de actas electorales avaladas por el Centro Carter, único grupo internacional que observó las elecciones.

Padrino tampoco habló del fraude electoral que cometió Maduro.

De acuerdo con el militar chavista, tras el operativo militar estadunidense contra Venezuela el mundo debe poner “sus barbas en remojo” porque ese ataque representa una amenaza contra el orden global.