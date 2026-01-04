México y Colombia deben tomar en serio las amenazas de Trump: WOLA

BOGOTÁ (apro).- La presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Carolina Jiménez, considera que luego del ataque de Estados Unidos a Venezuela para capturar al chavista Nicolás Maduro, México y Colombia deben “tomarse en serio” las amenazas del mandatario estadunidense Donald Trump.

En declaraciones a Proceso, Jiménez dice que la fulminante operación del sábado contra Venezuela demostró que Trump no escatimará en recursos militares para cumplir sus objetivos geopolíticos, económicos, de seguridad y de cualquier tipo, ni le importará violar el derecho internacional.

Trump justificó el ataque a Venezuela con el argumento de que Maduro es un prófugo de la justicia estadunidense por ser el líder del Cártel de los Soles y enviar cargamentos de cocaína a Estados Unidos, pero ese discurso no es válido en el ordenamiento que regula las relaciones entre los países.

Los otros dos países que el mandatario estadunidense ha mencionado de manera insistente como amenazas para la seguridad de su país por su participación en el narcotráfico son México y Colombia, a los cuales ha amenazado con atacar para --supuestamente— combatir ese delito.

Ayer sábado, al dar detalles del ataque contra Venezuela, Trump dijo que el presidente colombiano Gustavo Petro tiene “fábricas de cocaína” en su país y, por tanto, “debe cuidarse el trasero".

Y en una entrevista con Fox News, el mandatario estadounidense afirmó que “algo tendrá que hacerse” con los cárteles mexicanos de la droga ya que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “es una buena mujer, pero los carteles mandan en México, ella no manda en México”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido especialmente enfático en que Maduro, quien la tarde del sábado arribó en calidad de reo a una base militar en Nueva York para ser juzgado por narcotráfico, fue capturado por cargos relacionados con ese delito y porque era un prófugo de la justicia estadounidense.

La presidenta de WOLA afirma que la operación militar contra Venezuela sienta “un precedente y un estándar bastante preocupante” para la región.

Estamos, asegura, ante la materialización de la "Doctrina Donroe", que es la reinterpretación de la histórica Doctrina Monroe de Estados Unidos, la cual aboga por la exclusión de potencias externas de la región bajo el lema “América para los americanos”, y por el control estadunidense de recursos estratégicos de América Latina, como el petróleo.

De acuerdo con Jiménez, el retorno de Trump a la “diplomacia de las cañoneras” y su desprecio por el derecho internacional van a acabar por dañar la reputación de Estados Unidos a nivel mundial.