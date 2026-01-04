Suiza llora a las 40 víctimas del incendio, identificadas plenamente por las autoridades

Personas caminan durante una procesión en Crans-Montana, Suiza, el domingo 4 de enero de 2026, en honor a las víctimas de un devastador incendio en el bar Le Constellation que dejó muertos y heridos durante las celebraciones de Año Nuevo. Foto: Foto AP/ Antonio Calanni

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- Las 40 víctimas mortales del incendio en la exclusiva estación de esquí Crans-Montana, en Suiza, ya han sido identificadas por la Policía y el Instituto de Medicina Legal.

Entre los fallecidos hay 26 adolescentes: dos de ellos de 14 años, seis de 15 años, nueve tenían 16 años y tres de 17 años. Otros seis fallecidos tenían 18 años y catorce víctimas tenían edades comprendidas entre los 20 y 39 años, según las informaciones proporcionadas por las autoridades.

En total, 22 de los muertos eran ciudadanos suizos, siete son franceses y seis italianos. Otras víctimas procedían de Rumania, Turquía, Portugal y Bélgica. "Por respeto a los familiares, no se divulgará más información en este momento”, destacó la Policía.

Vigilia por las víctimas

Cientos de personas realizaron este domingo una procesión silenciosa por las gélidas calles de Crans-Montana para recordar a las víctimas del incendio, que también hirió a 119 personas, algunas con quemaduras graves que fueron trasladadas a hospitales de Francia, Alemania, Bélgica o Italia.

La marcha partió de la capilla de San Cristóbal, tras una misa multitudinaria que se extendió hasta el exterior del templo. Algunos de los asistentes depositaron ofrendas florales en un memorial improvisado en la vía pública.

"Ahora podemos comenzar nuestro duelo, sabiendo que está en paz", escribió en Facebook Laetitia Brodard-Sitre, la madre de Arthur Brodard, un joven suizo de 16 años que murió en el siniestro.

El cuerpo de bomberos local acudió al homenaje, donde fue recibido con aplausos por la multitud. A su vez, familiares de las víctimas se reconfortaron con abrazos, entre lágrimas.

"Innumerables personas se unen a nosotros; personas con el corazón roto", manifestó el obispo Jean-Marie Lovey, quien resaltó las condolencias llegadas desde todo el mundo, incluido el Vaticano.

"El Papa León XIV se une a nuestro dolor. En un conmovedor mensaje, expresa su compasión y su preocupación por las familias de las víctimas y fortalece el ánimo de todos los que sufren", afirmó el religioso.

Suiza decretó un día de luto nacional el viernes, con campanas de iglesias sonando en todo el país y un minuto de silencio, informó el domingo el presidente nacional, Guy Parmelin. "En este momento de reflexión, todos en Suiza podemos recordar personalmente a las víctimas del desastre", declaró Parmelin al periódico 'Sonntagsblick'.

Causas del incendio aún por confirmar

En la noche del 31 de diciembre, un incendio se declaró en un bar popular entre los turistas de la lujosa localidad turística de Crans-Montana, en el sur de Suiza.

Rápidamente, la catástrofe causó decenas de víctimas mortales en un lugar con capacidad para 300 personas y otras 40 en su terraza, según el sitio web de Crans-Montana.

"Todo apunta a que el fuego se originó en las velas encendidas o en las bengalas que se colocaron sobre las botellas de champán", declaró el viernes 2 de enero la fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud.

Los investigadores también tendrán que determinar si la espuma insonorizante del techo del sótano del establecimiento, que se incendió rápidamente, respetaba las normas.

Los gerentes del sitio, Jacques y Jessica Moretti, son una pareja francesa contra quienes la Justicia suiza ha abierto una investigación por "homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia", pero no han recibido prisión preventiva al no advertirse riesgo de fuga.

Con información de EFE, Reuters y medios locales.

Autor: Gabrielle Colchen