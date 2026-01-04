Trump reclama “acceso total” al petróleo venezolano y le “suena bien” una misión en Colombia

El presidente Donald Trump saluda mientras camina desde el Marine One hacia la Casa Blanca, el domingo 4 de enero. Foto: AP / Julia Demaree Nikhinson

El secretario de Estado Marco Rubio pasó todo el domingo 4 de enero tratando de matizar las declaraciones de Donald Trump sobre un gobierno tutelado por Estados Unidos en Venezuela. Sin embargo, ahora el mandatario ha ratificado sus declaraciones iniciales, asegurando que su administración aspira a obtener de la presidenta encargada Delcy Rodríguez "acceso total al petróleo venezolano".

"Lo que necesitamos es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", afirmó el líder republicano en declaraciones a periodistas que lo consultaron antes de su partida de Mar-a-Lago a Washington, en las que también aseguró que "estamos a cargo", en referencia al poder en Venezuela.

En la misma ronda de preguntas y respuestas, Trump reconoció que le "suena bien" llevar a cabo en Colombia una operación similar a la que depuso a Maduro.

"Colombia también está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a hacerlo por mucho tiempo", dijo el presidente a los periodistas a bordo del Air Force One.

Paralelamente, la presidenta encargada Rodríguez emitió un comunicado a través de Instagram en el que hizo votos por un "relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EU y Venezuela", e invitó a Washington a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación".