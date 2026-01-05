“Corregiremos el rumbo en lo que sea necesario”, dice líder del Parlamento venezolano

Manifestantes protestan frente al Tribunal Federal de Manhattan antes de la comparecencia del presidente venezolano Nicolás Maduro, el lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York. Foto: AP

BOGOTÁ (apro).- El presidente de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó hoy que el chavismo está dispuesto “a corregir el rumbo en lo que sea necesario” e hizo un llamado al diálogo nacional para lograr la unidad del país.

Luego de ser electo como presidente del Parlamento instalado este lunes para el periodo legislativo 2026-2031, Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delsy Rodríguez, pronunció un discurso, inusual en el chavismo, en el que insistió en el diálogo y la unidad del país y en el que reconoció “fallas en el ejercicio de nuestras funciones”.

Seguramente habremos fallado en aspectos donde no debimos haber fallado –afirmó--, pero nos comprometemos a estar atentos de nuestros errores y a corregir el rumbo en lo que sea necesario. Nos comprometemos a buscar más a nuestro pueblo”.

Rodríguez fue electo hoy como líder de la nueva Asamblea Nacional durante una sesión de instalación en la que abundaron los discursos de diputados chavistas pidiendo a Estados Unidos la liberación del depuesto mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El mismo Rodríguez señaló que su principal función en lo sucesivo será recurrir a todos los foros e instancias pertinentes para “traer de vuelta” a Venezuela a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, cuya curul como diputada permaneció vacía.

Jorge Rodríguez fue propuesto para ocupar la presidencia del Parlamento por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista capturado y llevado a Estados Unidos por tropas estadunidenses el sábado pasado en el marco de un ataque militar fulminante que dejó unos 100 muertos en Caracas.

Rodríguez y los otros 284 diputados que integran la nueva Asamblea Nacional fueron electos en los comicios legislativos de mayo pasado, en los cual no participó la mayoría de la oposición en protesta por el fraude cometido por Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, que ganó, según miles de actas de votación, el opositor Edmundo González Urrutia.

La nueva Asamblea, que fue electa para el periodo 2026-2031, tiene una presencia avasallante del chavismo, que concentra el 90 por ciento de las curules, mientras la oposición tradicional apenas tiene 12 diputados, el cuatro por ciento.

El diputado Stalin González leyó una carta a nombre del bloque opositor de 12 legisladores en la pidió al régimen el cese de la persecución y la liberación inmediata de los presos políticos, que según la ONG Foro Penal suman 863.

El presidente de la nueva Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ya había ocupado ese cargo en la legislatura anterior (2021-2026).

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto líder del chavismo, expresó su respaldo a la presidenta encargada Delsy Rodríguez y repudió el “secuestro” de su padre y Cilia Flores y pidió a Estados Unidos la “liberación inmediata” de la pareja, que el mismo sábado pasado, tras su captura, fue trasladada a Nueva York para ser juzgada por narcotráfico.

El diputado chavista se pronunció, por otra parte, por una relación “de respeto y cooperación” con Estados Unidos.

La curul de Cilia Flores, quien fue electa diputada en los comicios de mayo pasado, permaneció vacía y varios diputados expresaron su confianza en que en algún momento “regresará” para tomar posesión como legisladora.

Jorge Rodríguez juramentó como presidente de la nueva Asamblea en compañía por el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, y de Cilia Flores, Joseph Gaviria.