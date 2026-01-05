Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras captura de EU a Maduro

La presidenta provisional Delcy Rodríguez ha tomado el lugar de su aliado, el presidente Nicolás Maduro. Foto: Tomada de Video

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A medida que la incertidumbre crece en Venezuela, la presidenta provisional Delcy Rodríguez ha tomado el lugar de su aliado, el presidente Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en una operación militar nocturna, y ha ofrecido “colaborar” con la administración Trump en lo que podría ser un cambio sísmico en las relaciones entre los gobiernos adversarios.

Rodríguez se desempeñó como vicepresidenta de Maduro desde 2018, supervisando gran parte de la economía de Venezuela, un país dependiente del petróleo, y su temido servicio de inteligencia, y estaba en la línea de sucesión presidencial. El lunes por la tarde, Rodríguez juró ante la Asamblea Nacional como la líder encargada de la nación sudameriana.

Ella forma parte de un grupo de altos funcionarios en la administración de Maduro que ahora parece controlar Venezuela, incluso cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros funcionarios dicen que presionarán al gobierno para que se alinee con su visión para la nación rica en petróleo.

El sábado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le ordenó asumir el papel de presidenta interina, y la líder fue respaldada por el ejército.

Aliada o adversaria

Rodríguez, una abogada y política de 56 años, ha tenido una larga carrera representando la revolución iniciada por el fallecido Hugo Chávez en el escenario mundial. No está claro si la líder se acercará a la administración Trump o seguirá la misma línea adversaria que su predecesor.

Su ascenso a líder interina del país sudamericano fue una sorpresa el sábado por la mañana, cuando Trump anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, había estado en comunicación con Rodríguez y que la líder venezolana fue “cortés” y trabajaría con el gobierno estadounidense. Rubio dijo que Rodríguez era alguien con quien la administración podría trabajar, a diferencia de Maduro.

Pero en un discurso televisado, Rodríguez no dio indicios de que cooperaría con Trump, refiriéndose a su gobierno como “extremistas” y manteniendo que Maduro era el líder legítimo de Venezuela.

Lo que se está haciendo con Venezuela “es una atrocidad que viola el derecho internacional”, afirmó Rodríguez, rodeada de altos funcionarios civiles y militares.

Trump advirtió el domingo que, si Rodríguez no se alineaba, “va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”. Agregó que quería que ella proporcionara “acceso total”, desde instalaciones petroleras hasta infraestructura básica como carreteras, para que puedan ser reconstruidas.

Los comentarios de Trump también siguieron a Rubio, quien afirmó en entrevistas televisivas el domingo que no veía a Rodríguez y su gobierno como “legítimos” dado que el país nunca celebró elecciones libres y justas.

El domingo, en declaraciones publicadas en su Instagram, ella adoptó un tono conciliador en un mensaje donde expresó su esperanza de construir “relaciones respetuosas” con Trump.

“Invitamos al gobierno de Estados Unidos a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada hacia el desarrollo compartido en el marco del derecho internacional, con el fin de fortalecer la convivencia comunitaria duradera”, escribió.

Ascenso a presidenta interina

Abogada educada en Reino Unido y Francia, la presidenta interina y su hermano, Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional controlada por Maduro, tienen credenciales izquierdistas impecables nacidas de la tragedia. Su padre fue un líder socialista que fue arrestado por su participación en el secuestro del empresario estadounidense William Niehous en 1976, y luego murió bajo custodia policial.

A diferencia de muchos en el círculo íntimo de Maduro, los hermanos Rodríguez han evitado acusaciones criminales en Estados Unidos, aunque la presidenta interina enfrentó sanciones estadounidenses durante el primer mandato de Trump por su papel en socavar la democracia venezolana.

Rodríguez ocupó varios cargos de menor nivel durante el gobierno de Chávez, pero ganó prominencia trabajando con Maduro hasta el punto de ser vista como su sucesora. Se desempeñó como ministra en los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y Petróleo, y en otros cargos para ayudar a estabilizar la economía crónicamente en crisis de Venezuela después de años de inflación desenfrenada y agitación.

Rodríguez desarrolló fuertes lazos con republicanos en la industria petrolera y en Wall Street que se opusieron a la noción de un cambio de régimen liderado por Estados Unidos. La presidenta interina también presidió una asamblea promovida por Maduro en respuesta a las protestas callejeras en 2017 destinadas a neutralizar la legislatura de mayoría opositora.

Disfruta de una relación cercana con el ejército, que ha actuado durante mucho tiempo como árbitro de disputas políticas en Venezuela, dijo Ronal Rodríguez, portavoz del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia.

Tiene una relación muy particular con el poder, comentó.

Futuro en el poder

No está claro cuánto tiempo Rodríguez mantendrá el poder, o cuán estrechamente trabajará con la administración de Trump.

Geoff Ramsey, un investigador senior no residente en el Atlantic Council, un instituto de investigación en Washington, dijo que el tono inicialmente firme de Rodríguez con la administración Trump podría haber sido un intento de “salvar las apariencias”. Otros han señalado que la captura de Maduro requirió algún nivel de colaboración dentro del gobierno venezolano.

“Ella no puede exactamente esperar ganar puntos con sus compañeros revolucionarios si se presenta como un títere para los intereses de Estados Unidos”, dijo Ramsey.

La Constitución de Venezuela requiere una elección dentro de los 30 días siempre que el presidente se vuelva “permanentemente indisponible” para servir. Las razones enumeradas incluyen muerte, renuncia, destitución del cargo o “abandono” de deberes según lo declarado por la Asamblea Nacional.

Ese cronograma electoral se siguió rigurosamente cuando el predecesor de Maduro, Chávez, murió de cáncer en 2013. Sin embargo, el leal Tribunal Supremo, en su decisión del sábado, citó otra disposición de la carta al declarar la ausencia de Maduro como “temporal”.

En tal escenario, no hay requisito de elección. En cambio, el vicepresidente, un cargo no electo, asume el poder por hasta 90 días, un período que puede extenderse a seis meses con un voto de la Asamblea Nacional.

Al otorgar el poder temporal a Rodríguez, el Tribunal Supremo no mencionó el límite de tiempo de 180 días, lo que llevó a algunos a especular que ella podría intentar permanecer en el poder aún más tiempo mientras busca unir las facciones dispares del partido socialista gobernante mientras lo protege de lo que ciertamente sería un desafío electoral fuerte.