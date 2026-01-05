Denuncian detención de 14 periodistas durante sesión inagural de nueva Asamblea Nacional venezolana

MADRID (EUROPA PRESS) -El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció que hasta 14 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido detenidos durante la jornada del lunes, coincidiendo con la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana.

"Sube a 14 el número de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos este 5 de enero: Once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales", informó el Sindicato en un comunicado publicado en redes sociales.

De los detenidos, cuatro han sido ya liberados y los otros diez siguen detenidos, "algunos en situación de desaparición forzosa", según el SNTP.

El sindicato asegura que durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional no se ha permitido a los periodistas transmitir en directo o grabar o hacer fotografías. "Allí, al menos tres fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio Legislativo y, como parte del procedimiento, revisaron sus teléfonos celulares, exigieron las claves de acceso y entraron a las fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube", denunció.

El SNTP menciona en particular el caso de Daniel Álvarez, periodista de Televen, a quien le fue incautado su teléfono durante un tiempo. "Este tipo de actuaciones no solo vulnera la privacidad y el secreto de las fuentes, sino que configura un patrón de criminalización del ejercicio periodístico", señaló el sindicato.

La detención de al menos 14 periodistas y trabajadores de prensa durante la instalación de la nueva Asamblea Nacional se produce en un contexto de profunda inestabilidad política desencadenada por la incursión militar estadounidense del 3 de enero, conocida como "Operación Resolución Absoluta".

Esta operación relámpago, ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Los ataques aéreos previos neutralizaron defensas antiaéreas venezolanas y generaron un vacío de poder que llevó al Tribunal Supremo de Justicia a designar a Delcy Rodríguez como presidenta interina.

En medio de esta crisis, la juramentación de Rodríguez y la instalación del período legislativo 2026-2031 en el Palacio Federal Legislativo estuvieron marcadas por fuertes medidas de control.

Las autoridades prohibieron transmisiones en vivo, grabaciones y fotografías durante la sesión, y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Guardia Nacional detuvieron a la mayoría de los periodistas en las inmediaciones y dentro del recinto.