Policía suiza identifica a las 116 personas heridas en el mortal incendio de un bar en Año Nuevo. Foto: AP

CRANS-MONTANA, Suiza (AP).- La policía suiza informó este día que identificó a todos los heridos en el incendio que arrasó una celebración de Año Nuevo en un bar abarrotado. Estimaron el total en 116, más de dos tercios de ellos aún hospitalizados.

Las autoridades habían dado previamente una cifra de 119 heridos, además de los 40 fallecidos. Sin embargo, la policía informó el lunes que tres personas ingresadas en hospitales la noche del desastre en Crans-Montana habían sido vinculadas erróneamente al incendio en el concurrido bar Le Constellation.

Entre los heridos se encuentran 68 ciudadanos suizos, 21 franceses, 10 italianos, cuatro serbios, dos polacos y una persona de Australia, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, la República Checa, Luxemburgo, Portugal y la República del Congo, según un comunicado policial. También había cuatro personas con doble nacionalidad: francesa y finlandesa, francesa e italiana, suiza y belga, e italiana y filipina.

La policía informó que 83 de los heridos seguían hospitalizados. No dieron más detalles ni especificaron sus edades.

La gravedad de las quemaduras dificultó la identificación de algunas víctimas del incendio que se declaró alrededor de la 1:30 am del día de Año Nuevo, por lo que las familias tuvieron que proporcionar muestras de ADN a las autoridades.

Las autoridades anunciaron el domingo por la noche que habían completado la identificación de las 40 personas fallecidas, la más joven de ellas de 14 años.

El lunes, las autoridades italianas trasladaron a casa los cuerpos de cinco víctimas desde el aeropuerto de Sion, la capital regional.

Los funcionarios permanecieron en silencio mientras los portadores del féretro de la policía suiza transportaban los ataúdes entre una fila de bomberos y soldados hasta un avión de carga C-130 de la Fuerza Aérea Italiana. Los dolientes se abrazaron antes de que los familiares subieran al avión.

Los investigadores han dicho que creen que las velas brillantes y festivas sobre las botellas de champán provocaron el incendio cuando se acercaron demasiado al techo.

Las autoridades suizas han abierto una investigación penal contra los gerentes del bar. Ambos son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias e incendio involuntario, según el fiscal jefe de la región del Valais.