China alerta de la "remilitarización" de Japón: "amenaza la paz regional y global"

MADRID (EUROPA PRESS) - Las autoridades de China denunciaron este martes de que la "remilitarización" de Japón supone una "amenaza para la paz a nivel regional y global", además de poner en peligro la "estabilidad" geopolítica, por lo que ha pedido a la comunidad internacional "mantenerse alerta".

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, criticó las palabras de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que advirtió durante su discurso de Año Nuevo de los "crecientes desafíos para el orden internacional" y la necesidad de contar con un mayor gasto militar.

"Estas palabras muestran la tendencia peligrosa de Japón a la hora de acelerar la remilitarización del país, algo que inevitablemente socavará la seguridad y la paz", ha destacado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "para evitar este resurgimiento del militarismo, (...) es necesario que Japón sea desarmado por completo".

"Es de vital importancia que Tokio no cuente con industrias capaces de contribuir a este rearme", ha aseverado. "La Constitución de Japón impone restricciones al poder militar, al derecho a ser beligerante y al derecho a hacer la guerra. Aún así, durante los últimos años, las fuerzas de derechas de Japón han abogado por acelerar las capacidades militares y reforzar las Fuerzas Armadas", ha lamentado.

En este sentido, ha instado a "evitar el resurgimiento del militarismo japonés" y ha recordado que su Ejército está "orientado exclusivamente a la defensa", tal y como indican las regulaciones. "Lo contrario supone un desafío al orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial", ha aclarado, según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'.

"Japón está acostumbrado a inventarse narrativas falsas, cambiar constantemente de enfoque, provocar a países vecinos, crear incidentes y aumentar las tensiones. También propaga la falsa idea de estar siendo amenazado y de no tener dónde ir. Habla de supervivencia y defensa como excusas para llevar a sus propios ciudadanos a la guerra en pos de sus ambiciones. ¿En qué se diferencia este enfoque del militarismo japonés histórico?", ha apostillado.