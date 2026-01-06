Cuba publica listado con rostros y rangos de 32 militares muertos durante captura de Maduro por EU

Trabajadores ondean la bandera cubana a media asta en la Tribuna Antiimperialista, cerca de la embajada de EU en La Habana, Cuba, el lunes 5 de enero de 2026, en memoria de los cubanos fallecidos dos días antes en Caracas, Venezuela. Foto: AP

LA HABANA (AP) — Los nombres, rango y edades de 32 militares cubanos que murieron durante la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos fueron publicados el martes en medio del duelo nacional de dos días que las autoridades dispusieron por su deceso.

Entre los fallecidos hay coroneles, tenientes, mayores y capitanes y hasta algunos soldados de la reserva con edades de entre 60 y 26 años. Los uniformados pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, las dos dependencias de seguridad en la isla. La publicación no especificó las misiones que cumplían.

Los rostros y datos de todos ellos —vestidos con sus uniformes militares verde olivo— fueron publicados por la página de Facebook del periodista Lázaro Alonso, quien suele desempeñarse como vocero oficial del gobierno.

El domingo en un comunicado, las autoridades cubanas reconocieron las muertes de los agentes que se encontraban en la nación sudamericana como parte de los convenios entre ambos países.

Nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes, o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, indicó la nota oficial.

Además, un decreto presidencial estableció dos días de luto nacional —lunes y martes—con las banderas a media asta, la cancelación de espectáculos y eventos festivos.

Aliados económicos y políticos de primer nivel, Cuba y Venezuela tienen convenios en todas las esferas, desde la energética con la venta de petróleo subvencionado a la isla desde el año 2000, hasta la de seguridad, pero pocas veces se informó sobre el alcance de los intercambios de militares o de asesoría.

Una nota publicada el lunes en el portal independiente La Joven Cuba, un blog que da cabida a muchas voces opositoras en la isla, hizo un perfil del primer teniente Yunio Estévez, de 32 años, por parte de una periodista que fue su cercana amiga y narró detalles de su vida mostrando fotos familiares y domésticas con sus tres hijos que compartieron desde su crianza común en la provincia de Guantánamo, al oriente del país.

El reporte de La Joven Cuba especificó que Estévez, experto en comunicaciones a cargo de un departamento de seguridad personal, fue “baleado” durante el ataque. Por la noche el texto fue eliminado a pedido de la familia, indicó el medio.