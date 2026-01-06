Ejército de Venezuela reporta que 24 oficiales muertos durante la captura de EU a Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro (centro), el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López (derecha), y el general Domingo Hernández llegan a una manifestación cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela. Foto: AP / Cristian Hernández

WASHINGTON (AP) — Al menos 24 oficiales venezolanos murieron en operación para capturar a Maduro, reportó el Ejército venezolano.

Esta mañana Cuba publicó un listado con rostros y rangos de 32 militares muertos durante captura de Maduro. Los nombres, rango y edades de 32 militares cubanos que murieron durante la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos fueron publicados el martes en medio del duelo nacional de dos días que las autoridades dispusieron por su deceso.

Entre los fallecidos hay coroneles, tenientes, mayores y capitanes y hasta algunos soldados de la reserva con edades de entre 60 y 26 años. Los uniformados pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, las dos dependencias de seguridad en la isla. La publicación no especificó las misiones que cumplían.