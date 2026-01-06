El actor Fernando Carrillo habla de su relación con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela (VIDEO)

Fernando Carrillo habló sobre su relación con Delcy Rodríguez durante una aparición en el programa chileno Contigo en la Mañana de la cadena Chilevisión.. Foto: Foto: AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo/ FB Fernando Carrillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El actor venezolano Fernando Carrillo declaró que mantuvo una relación sentimental con Delcy Rodríguez, a quien describió como “el amor de mi vida”. La afirmación se realizó durante una entrevista televisiva en Chile, difundida mientras Rodríguez asumía funciones como presidenta interina de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y el inicio de su proceso judicial en Estados Unidos.

Carrillo precisó que se trató de una relación pasada, con una duración aproximada de tres años, y no señaló que exista un vínculo vigente. La declaración se conoció en un contexto de alta atención política, marcado por el encargo del Ejecutivo a Rodríguez y por las actuaciones judiciales en una corte federal de Nueva York.

La declaración fue emitida en el programa Contigo en la Mañana, de la cadena Chilevisión, el 5 de enero de 2026. En ese espacio, Carrillo se refirió a la relación como un hecho del pasado y evitó vincularla con decisiones institucionales actuales. No hubo respuesta pública de Rodríguez a las palabras del actor.

El actor, quien participó en telenovelas mexicanas como María Isabel, Rosalinda y Siempre te Amaré, aseveró en la entrevista que conoce "muy bien" a la presidente interina de Venezuela, la califica como una mujer muy inteligente y asegura que ella no traicionó a Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez: edad, estudios y vida personal

Delcy Rodríguez, de 56 años, es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con especialización en derecho laboral por la Universidad París X Nanterre y estudios de posgrado en el Reino Unido, de acuerdo con perfiles institucionales y biográficos. Su trayectoria pública incluye cargos como ministra de Relaciones Exteriores (2014–2017), presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (2017–2018) y vicepresidenta ejecutiva, además de responsabilidades en el área energética antes del encargo presidencial. Desde enero de 2026 ejerce como presidenta interina tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia.

En el ámbito personal, no hay registros públicos de matrimonio ni información documentada que indique que tenga hijos. Diversos perfiles biográficos coinciden en que actualmente mantiene una relación sentimental con el empresario Yussef Abou Nassif Smaili desde al menos 2017. No existen datos públicos que confirmen una unión legal entre ambos. La relación mencionada por Fernando Carrillo corresponde a un periodo anterior y no ha sido presentada como vigente por ninguna de las partes.

Fernando Carrillo: edad, carrera y vida personal

Fernando Enrique Carrillo Roselli nació en Caracas el 6 de enero de 1966 y cumplió 60 años en 2026. Desarrolló su carrera artística desde la década de 1980, con participación en telenovelas y programas de entretenimiento en Venezuela y México. En años recientes ha tenido presencia mediática por declaraciones políticas y apariciones en televisión.

En su vida personal, Carrillo estuvo casado con la actriz Catherine Fulop entre 1990 y 1994. Posteriormente contrajo matrimonio con María Gabriela Rodríguez. Tiene dos hijos: Ángel Gabriel Carrillo, nacido en 2008, y Milo Carrillo Rodríguez, nacido en 2022.

El proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos

La asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina ocurrió después de la detención de Nicolás Maduro, quien compareció el 5 de enero de 2026 ante una corte federal en Manhattan, donde se declaró no culpable de los cargos presentados por la fiscalía estadounidense. La acusación incluye conspiración por narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión y conspiración para poseer armas de guerra, de acuerdo con documentos judiciales del caso.

El tribunal fijó una nueva audiencia para el 17 de marzo de 2026 y ordenó que el acusado permanezca bajo custodia mientras avanzan los procedimientos. La defensa anunció que presentará recursos relacionados con la legalidad de la detención y la jurisdicción de la corte estadounidense sobre el caso.

Decisión del TSJ y encargo de la presidencia a Delcy Rodríguez

Tras la detención y traslado de Maduro a Estados Unidos, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia calificó su ausencia como temporal y dispuso que Delcy Rodríguez asumiera el encargo de la Presidencia para asegurar la continuidad del Poder Ejecutivo. La medida no declaró falta absoluta del cargo y fue ejecutada mediante la juramentación ante la Asamblea Nacional.

Mientras el proceso judicial contra Maduro continúa en Estados Unidos, el Ejecutivo venezolano opera bajo este esquema de encargo presidencial. En ese contexto institucional se difundieron las declaraciones de Fernando Carrillo sobre una relación pasada con Rodríguez, sin que ello haya tenido incidencia en las decisiones oficiales ni en el desarrollo del proceso judicial en el extranjero.