El Senado de EU confirma a expresentadora de Fox News como “zar antidrogas”

MADRID (EUROPA PRESS).- El Senado de Estados Unidos aprobó este martes el nombramiento como directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca de la periodista Sara Carter, quien fuera candidata del presidente estadunidense Donald Trump para ocupar el cargo conocido como "zar antidrogas".

La Cámara Alta decidió, por 52 votos frente a 48, que Carter se convierta así en la décima responsable de este organismo y la primera mujer en dirigirlo, en medio de la anunciada ofensiva de la Administración Trump contra el narcotráfico.

La periodista y expresentadora de la cadena de televisión conservadora Fox News, afín al mandatario, afirmó sentirse "honrada y agradecida" por desempeñar el cargo, en un comunicado difundido por la Casa Blanca en el que prometió que trabajará "incansablemente" por un país "seguro y saludable, donde una vida libre de drogas sea la norma imperante".

"El presidente Trump prioriza al pueblo estadunidense. Bajo su liderazgo, reafirmaremos nuestro derecho fundamental a una vida sana. Exigiremos cuentas a los narcoterroristas que violan este derecho, participando en el envenenamiento deliberado de decenas de miles de estadounidenses cada año", aseguró.

La confirmación de Carter para el puesto llega apenas días después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una incursión militar estadunidense, tras meses de hostilidades con Caracas, en lo que Trump ha presentado, al menos inicialmente, como parte de su combate contra el narcotráfico.