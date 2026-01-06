En EU se agotó el conjunto deportivo que usó Nicolás Maduro cuando fue arrestado. Foto: X: @america

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una fotografía difundida por el presidente Donald Trump, en la que se mostraba al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, esposado y custodiado, detonó una oleada de reacciones políticas, especulaciones diplomáticas, y una inesperada venta del conjunto de la marca Nike que usó el venezolano durante su arresto.

Tras la incursión militar en Caracas, Venezuela, que culminó con la detención de Maduro el pasado 3 de enero, circuló en redes sociales la primera imagen del mandatario venezolano bajo custodia estadunidense.

En la fotografía observa a Maduro con los ojos cubiertos por una máscara opaca de color negro, portando auriculares rojos de gran tamaño -posiblemente utilizados para desorientación sensorial-, sosteniendo una botella de agua y usando un conjunto gris casual de sudadera y pants de la línea Nike Tech.

BREAKING: President Trump releases first image of Nicolás Maduro in U.S. custody after capture in Venezuela. pic.twitter.com/2ktugElJvx — America (@america) January 3, 2026

Esta prenda común, parte del inventario regular de la marca, no tenía ningún tipo de estatus icónico, hasta ese momento. La viralización de la imagen transformó el atuendo en objeto de deseo digital. En tiendas en línea de varias regiones de Estados Unidos, el conjunto comenzó a figurar entre los artículos más buscados y, poco después, a desaparecer de los inventarios. El color gris -idéntico al de la imagen difundida- fue el primero en agotarse, seguido por otros tonos que también registraron una demanda atípica.

Nike, fiel a su estrategia corporativa, no emitió comentarios al respecto. Sin embargo, en su plataforma oficial, el conjunto pasó rápidamente del catálogo habitual al estado de “sin stock” en varios mercados, confirmando que la atención mediática había tenido un efecto directo en el comercio electrónico.

En Estados Unidos, el precio del atuendo completo ronda los 260 dólares -equivalente a 4 mil 670 pesos-. La sudadera con capucha sola cuesta 140 dólares, mientras el pantalón 120 dólares.

De acuerdo con la página de Nike Tech, el conjunto está elaborado con un material que combina poliéster reciclado y algodón orgánico, para reducir las emisiones de carbono, la cantidad de agua y químicos.

La fotografía de Maduro trascendió su rol documental y convirtió incluso a una prenda deportiva en una de las protagonistas de la conversación global, reafirmando el poder de las redes sociales dentro de la era de la viralidad. Sin embargo, la atención internacional permanece centrada en la crisis venezolana y en las tensiones políticas que la rodean.

Sobre el arresto de Maduro y Cilia Flores

La captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, derivó de la escalada en las tensiones entre Washington y Caracas, marcadas por sanciones, interceptaciones de narcotraficantes y amenazas directas de Trump.

El presidente estadunidense reveló en una entrevista con Fox News, que la operación se inició en la madrugada del 3 de enero con un "ataque a gran escala", que incluyó bombardeos en la capital venezolana y un asalto terrestre, a lo que Trump describió como una "fortaleza".